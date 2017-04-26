Ислам в Коране декларирует свободу религиозного выбора

Многие думают, что мусульмане с ненавистью и агрессией относятся к представителям других религий и мировоззренческих убеждений. Что греха таить — некоторые люди, позиционирующие себя последователями Ислама, из-за своих высказываний относительно иноверцев, дают основания так считать. Но соответствует ли такое отношение отдельных мусульман предписаниям Ислама? Действительно ли религия мусульман учит этому?

Многие думают, что мусульмане с ненавистью и агрессией относятся к представителям других религий и мировоззренческих убеждений. Что греха таить — некоторые люди, позиционирующие себя последователями Ислама, из-за своих высказываний относительно иноверцев, дают основания так считать. Но соответствует ли такое отношение отдельных мусульман предписаниям Ислама? Действительно ли религия мусульман учит этому?

Муфтий Духовного управления мусульман Украины «Умма» шейх Саид Исмагилов в еженедельном послании «Слово муфтия» говорит о том, как мусульмане должны относиться к представителям других религий.

— Когда мы обращаемся к священным текстам — Священному Корану и в Сунне пророка Мухаммада (мир ему) — узнаем, что Ислам, во-первых, дает свободу религиозного выбора, а во-вторых, предписывает по-доброму относиться к представителям других религий. Но за свой выбор, за то, что он исповедует и во что верит, человек будет отвечать перед Богом, — говорит шейх Саид.

Муфтий ДУМУ «Умма» подчеркивает, что особенно в Коране акцентируется внимание на необходимости уважительного отношения к представителям монотеистических религий:

— Очень близкими и связанными с Исламом считаются христианство и иудаизм, — напоминает Саид-хазрат. — В Священном Коране есть аят, в котором Всевышний Аллах говорит: «Ты также непременно поймешь, что ближе всех в любви к тем, кто уверовал, есть те, которые говорят: „Мы — христиане“. Это потому, что среди них есть священники и монахи и потому, что они не проявляют высокомерия, заносчивости…».

То есть в Священном Коране Всевышний Аллах подчеркивает, что ближайшими духовно к мусульманам есть христиане, и именно это постоянно демонстрировал Пророк Мухаммад (мир ему!). Когда к нему в Медину приехала делегация христиан, он сначала с ними дискутировал на религиозную тему, а потом позволил им помолиться по христианскому обряду в своей мечети, тем самым подчеркнув, что между христианами и мусульманами много общего. И даже одна из жен Пророка (Мария из Египта) была христианкой. Потом, конечно, через некоторое время она приняла Ислам.

Именно это подтверждает, что между мусульманами и «людьми Писания» (а именно так Коран называет христиан и иудеев), не должно быть вражды.

Представители же других религиозных взглядов имеют такие же права, как и все другие люди, даже если они язычники. Дело в том, что Пророк Мухаммад (мир ему!) и торговые дела с язычниками вел, и вместе с ними формировал войско для защиты от внешних врагов, и имел даже некоторых родственников-язычников.

Есть такие принципы, как человеческое достоинство, равенство, права человека, которыми Господь наделил все свои творения, поэтому мусульмане должны относиться толерантно к представителям всех религий.

Меня очень удивляет, когда радикальные движения, которые прикрываются мусульманским учением, призывают к убийству, к ненависти, к насилию над иноверцами, потому что это полностью не соответствует учению Ислама! — завершает свое еженедельное послание шейх Саид.

Напомним, Духовное управление мусульман Украины «Умма» ввело цикл видеопосланий «Слово муфтия» с участием шейха Саида Исмагилова. Эти обращения к единоверцам доступны к просмотру на страницах ДУМУ «Умма» в социальных сетях и на официальном сайте управления.

Источник: http://islam.in.ua/ru