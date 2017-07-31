Муфтий ДУМУ «Умма» развеял стереотипы относительно Ислама и мусульман

Ведущая телепередачи «В кабинетах» украинского «5 канала» Лариса Губина на днях посетила Исламский культурный центр г. Киев, расположенный на Дегтярёвской, 25-а, чтобы пообщаться с шейхом Саидом Исмагиловым — муфтием Духовного управления мусульман Украины «Умма», одним из мусульманских духовных лидеров Украины.

Как призналась журналистка, она впервые посещает мечеть, но из уважения к традициям предусмотрительно оделась в соответствии с «требованиями» этого места. И все же маленького недоразумения избежать не удалось — здороваясь с муфтием, ведущая, как это принято в украинской традиции, протянула руку для рукопожатия (считается, что таким образом человек демонстрирует, что в руках у него нет оружия и он пришёл с миром), поэтому шейху Саиду пришлось начать беседу с небольшого ликбеза из мусульманских традиций о том, что мужчинам запрещено касаться неродных женщин, и предложить поздороваться, как это принято у последователей Ислама, пожеланием мира: «Ассаляму алейкум!».

Муфтий рассказал и ведущей, и телезрителям её авторской программы о молитве, с которой мусульманин входит в мечеть: «Господи, открой для меня врата Твоей милости», а на вопрос об обязательном покрывании тела и головы объяснил, что это не исключительно мусульманская традиция:

— Это общая ближневосточная традиция, мужчины и женщины должны соответственно одеваться не только для посещения храма, но и в повседневной жизни.

Шейх Саид рассказал, какой должна быть мечеть, для чего в её помещении минбар, о месте для имама, которое обозначено отдельным ковриком, о том, что молитвы мусульмане провозглашают, повернувшись в сторону Мекки, и продемонстрировал съемочной группе Коран, коснувшись, в частности, темы перевода Священной книги мусульман на украинский язык:

— Уже прошло два года, как Коран был издан на украинском языке. Переводчиком был Михаил Якубович из Острожской академии. Священную книгу канонически утвердил и Институт Священного Корана в Саудовской Аравии, и турецкая комиссия.

В беседе был сделан упор на то, что во всех случаях речь идет о переводе именно смыслов Корана.

— Коран как священная книга может быть только на языке оригинала — арабском. Все переводы — это все уже не Коран, а перевод смыслов, то есть, как переводчик это сам понял и какими языковыми инструментами смог передать. Поэтому перевод не содержит в себе святости, — подчеркнул шейх Саид и рассказал о том, что существуют только два или три оригинала Корана, записанные учениками Пророка после его смерти, которые хранятся в музеях, в частности в Стамбульском.

Не обошлось и без вопросов о принципиальном различии между Исламом и христианством, на что Саид Исмагилов ответил:

— Мусульмане не признают, что у Бога может быть сын или того, что святой дух является одной из Его ипостасей, то есть учение о Троице Ислам отвергает, считая, что Бог един — так же, как и в Ветхом Завете.

Интересовалась ведущая и тем, как в Украине люди переходят в Ислам, по какой причине это происходит и как часто. Муфтий отметил, что у нас это не очень распространенное явление, чаще всего человек приходит к Исламу через собственный духовный поиск, в частности, развеял заблуждение, что женщины принимают Ислам только в случаях женитьбы:

— Я не знаю, как объяснить тот феномен, что женщины чаще, чем мужчины, принимают Ислам. Это происходит вовсе не из-за женитьбы, а потому что это был их собственный духовный поиск. А потом они в мечети находят себе мужа.

Пожалуй, вопрос о многоженстве и правах женщины в Исламе является таким, на который муфтию приходится отвечать каждый раз в общении с журналистами или с посетителями Исламского культурного центра, поэтому Саид Исмагилов на примере соответствующих аятов Корана объяснил, в каких случаях разрешено иметь несколько (не более 4) жен и об обязательном условии этого — справедливое распределение внимания, средств, заботы и уважения между всеми.

Во время интервью муфтий провел съемочную группу «5 канала» помещением ИКЦ, при случае рассказав о литературе, которую выпускает Исламский культурный центр как для мусульман, так и для широкой общественности. В частности, речь шла и о недавно изданной книге «От Майдана до АТО: украинские мусульмане в условиях военно-политического кризиса (2013–2016)» авторства Михаила Якубовича.

Источник: http://islam.in.ua/ru