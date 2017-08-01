Среди украинских экоактивистов — мусульманка

Украинская мусульманская община уже давно зарекомендовала себя, как заботящаяся не только о своих духовных, религиозных потребностях, но имеющая активную жизненную и гражданскую позицию. Множество акций и мероприятий, направленных на улучшение жизни общества, помощь ближним, причем независимо от этнического происхождения или религиозной принадлежности нуждающихся, волонтерская деятельность, донорство, экологические программы. Понятно, что мусульмане не ограничиваются разовыми акциями, а пытаются и за их пределами улучшить качество жизни.

Одна из последовательниц Ислама — общественная активистка Татьяна Евлоева — стала героиней телесюжета одного из информационных выпусков телеканала ICTV, посвященного проблемам экологии.

— В Европе полиэтилен перерабатывают на кроссовки, футболисты «Реал» (Мадрид) носят форму из бывших пластиковых бутылок… всё больше стран отказываются от пластиковых пакетов. Украине же такое пока и не снилось. У нас перерабатывают только 5% отходов, а всё остальное отправляют на более 6 тыс. свалок. Однако существуют и сознательные украинцы, которые сами перешли на стиль «Жизнь без мусора», — говорит ведущая, подводя зрителя к рассказу о Татьяне.

— Журналистка Татьяна Евлоева начинает закупки из мясной лавки, — рассказывает корреспондент за кадром, иллюстрируя видеоряд на экране. — Говядину просит положить в легкий металлический контейнер, плотно закрывающийся и не протекающий. Дальше — овощной рынок. Ягоды покупает в стеклянную банку, грозди винограда кладет в корзину, — комментирует отснятое корреспондент. — И ни одного пакета женщине не понадобилось. Дома у нее тоже нет полиэтилена. Войну «кулёчкам» активистка объявила несколько лет назад, потому что уважает природу, однако забота об окружающей среде — не единственная причина.

— В свою тару покупать какие-то россыпные вещи — печенье, крупы — это может быть просто до 50% дешевле. Это также предупреждает импульсивные покупки.

Татьяна с мужем еще и органику компостируют. За год их семья выбросила всего один 15-литровый пакет мусора, тогда как в среднем одна украинская семья выбрасывает на свалки более 3 тыс. литров! В этом году Татьяна надеется не набрать и 15 литров.

— Попробую вместить за следующий год мусор, который спродуцирует наша семья из двух человек, в эту баночку, — демонстрирует героиня сюжета емкость объемом в 1 литр и советует проанализировать, что чаще всего оказывается в мусорном ведре.

В сюжете упоминаются и другие экоактивисты — музыкант Екатерина, например, чтобы не пользоваться одноразовыми стаканчиками, полгода назад приобрела специальную чашку. Она подсчитала, что за это время на свалку не поехало более 1,5 тыс. вредного материала. Экоактивист и производитель сумок для покупок Александр Тихомиров говорит, что с помощью них за год каждый может отказаться от минимум 350 пакетов, а одна экосумка может прослужить более трех лет…

Как отмечается в сюжете, чтобы расчистить «авгиевы конюшни свалок», Украине нужен комплексный подход, потому что помимо 6 тыс. официальных полигонов, существует столько же нелегальных, к тому же переполненных. И впервые за годы независимости, чтобы не утонуть в мусоре, разработали национальную стратегию обращения с отходами (об этом в сюжете рассказывает министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак — больше смотри в сюжете). Принять её должны уже в этом августе и именно тогда начнут ее вводить, но уменьшить количество мусора может каждый из нас уже сегодня: нужно ограничить использование одноразовой упаковки и сдавать стекло, бумагу и пластик в пункты приема.

Источник: http://islam.in.ua/ru