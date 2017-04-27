Джамала вышла замуж: никях молодожен состоялся в мечети киевского Исламского культурного центра

«Аль-хамду лил-ляяхи нахмэдуху ва наста‘инухь, ва на‘уузу бил-ляяхи мин шуруури анфусина ва сайиаати, а‘маалина. Ман яхдихил-ляху фаляя мудылля ляхь, ва ман юдлиль фаляя хаадия ляхь. Ва ашхэду алля иляхэ илля ллаху ва анна мухаммадэн ‘абдуху ва расуулюхь» — под сводами мечети Исламского культурного центра г. Киева эти слова звучали из уст муфтия Духовного управления мусульман Украины «Умма» шейха Саида Исмагилова.

«Аль-хамду лил-ляяхи нахмэдуху ва наста‘инухь, ва на‘уузу бил-ляяхи мин шуруури анфусина ва сайиаати, а‘маалина. Ман яхдихил-ляху фаляя мудылля ляхь, ва ман юдлиль фаляя хаадия ляхь. Ва ашхэду алля иляхэ илля ллаху ва анна мухаммадэн ‘абдуху ва расуулюхь» — под сводами мечети Исламского культурного центра г. Киева эти слова звучали из уст муфтия Духовного управления мусульман Украины «Умма» шейха Саида Исмагилова.

Вчера, 26 апреля, в присутствии родных и близких, родителей жениха и невесты, а также двух свидетелей состоялась церемония бракосочетания — никях. Обещания верности и намерение прожить всю жизнь вместе давали друг другу Бекир Сулейманов и Сусанна Джамаладинова (известная как Джамала, победительница «Евровидения-2016»).

Муфтий в качестве имама мечети начал церемонию с восхваления Господа, произнес слова благословения для пророка Мухаммада (мир ему) и прочел аят, призывающий к богобоязненности. Затем он разъяснил присутствующим порядок действий во время церемонии и смысл троекратного повторения вопроса невесте о ее согласии выйти замуж. После всех положенных действий невеста и жених, а также свидетели подтвердили своими подписями законность заключенного брака и передачу свадебного подарка невесте — махра.

Заметим, что молитвы и обращение к новобрачным муфтий произносил на трех языках — украинском, арабском и крымскотатарском. Также шейх Саид вручил молодоженам экземпляр Священного Корана.

При выходе из мечети новобрачных возгласами поздравлений и словами благословлений встретили не только приглашенные на церемонию гости, друзья и близкие, но и учащиеся гимназии «Наше будущее».

Ранее Джамала неоднократно говорила о том, что мечтает о свадьбе в соответствии с крымскотатарскими традициями.

Источник: http://islam.in.ua/ru