Львовские мусульманки встретят рамадан, обогатившись знаниями

Такая тщательная подготовка к Рамадану не удивительна: ведь пост — это не только воздержание от пищи и питья, это, прежде всего, духовное очищение

Львовские мусульманки встретят Рамадан, обогатившись знаниями Львовские мусульманки встретят Рамадан, обогатившись знаниями Львовские мусульманки встретят Рамадан, обогатившись знаниями

В преддверии священного для всех последователей Ислама Рамадана львовские мусульмане не теряют времени даром — они стараются приобрести как можно больше познаний о значении и смысле месяца поста и молитвы, о его духовной составляющей. Поэтому в Исламском культурном центре им. Мухаммада Асада проводятся лекции и семинары, посвященные этому важнейшему времени года для каждого верующего.

Особое внимание уделяется мероприятиям для женщин — впрочем, как и их просвещению, расширению кругозора в общем. При этом заметим, что женщины здесь являются не пассивно воспринимающей информацию стороной — напротив, именно от них исходит инициатива проведения того или иного вечера, семинара, лекции…

В частности, о том, что именно женский отдел Исламского культурного центра им. Мухаммада Асада организовал и провел семинар «Как встретить и провести благословенный Рамадан», говорится на странице ИКЦ в соцсети Facebook.

Сообщается, что львовские мусульманки прослушали лекции о достоинствах священного Рамадана, о пользе поста и о том, каким должно быть питание в этом месяце. Обстоятельные доклады подготовили сестры Алина и Гульзаман. Фикх поста рассказал имам Исламского культурного центра.

Такая тщательная подготовка к Рамадану не удивительна: ведь пост — это не только воздержание от пищи и питья, это, прежде всего, духовное очищение. Сам пророк Мухаммад (мир ему и благословение) ясно предостерег: «Если человек не прекратит лгать и поступать несправедливо, то Аллах не нуждается в его воздержании от воды и пищи».

Поэтому, как сообщает издание Альраид, семинар для женщин в минувшее воскресенье, 14 мая, начали именно с духовной составляющей: как подготовиться к усердному поклонению (и что подготовку эту, по мере возможности, нужно начинать сейчас), как сохранять душевное равновесие и баланс между повседневными нуждами (личными, семейными, …) и стремлением быть ближе к Создателю и др.

Только после этого перешли к практическим моментам: как подготовиться ко дню поста, какие действия нарушают пост, чем лучше разговляться, как поддерживать оптимальный водный баланс организма после дня поста, каких продуктов стоит избегать, как восполнять пропущенные по не зависящим от верующей причинам дни поста…

И, конечно, сессия «вопрос-ответ», где каждая слушательница смогла уточнить какие-то специфические моменты, а также получить совет.

Справка:

Фикх — (فقه‎ — «понимание», «знание») — доктрина о правилах поведения (юриспруденция), а также комплекс общественных норм (мусульманское право в широком смысле). Некоторые исследователи используют термины «фикх» и «шариат» как синонимы для обозначения мусульманского права. Согласно другому взгляду, шариат — мусульманское право в широком смысле, источник фикха; фикх же составляет нормативно-правовую часть шариата, рассматривает, в основном, вопросы норм поведения мусульман в обществе, а также обязанностей верующего перед Богом.

Источник: http://islam.in.ua/ru