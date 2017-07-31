Профориентация: посетители Исламского культурного центра узнали о своих скрытых возможностях

Исламский культурный центр г. Киева озаботился тем, чтобы его посетители смогли воспользоваться возможностью пройти соответствующие тесты по профессиональной ориентации, и пригласил специалистов Центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии»

Профориентация: посетители Исламского культурного центра узнали о своих скрытых возможностях Профориентация: посетители Исламского культурного центра узнали о своих скрытых возможностях Профориентация: посетители Исламского культурного центра узнали о своих скрытых возможностях

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Профориентирование и тестирование индивидуальных способностей помогает найти подходящую профессию, хобби для души и просто узнать, в чем стоит совершенствоваться. Однако, как рассказывают в Центре тестирования и развития «Гуманитарные технологии», направление профориентации в последние годы не развивалось:

— По всему постсоветскому пространству профориентация не просто не развивалась — она вообще пропала. Она перестала финансироваться и как направление практически умерла.

Однако, как утверждают в «Гуманитарных технологиях», когда пришло время развития и потребности в специалистах, оказалось, что нет возможности распознавать и подготавливать потенциальных сотрудников. Поэтому и возник Центр тестирования и развития, где разработаны и успешно апробированы уникальные программы, помогающие выявить и скрытые возможности, и ту отрасль приложения усилий, в которой тот или иной человек будет наиболее успешен, востребован и, что немаловажно, будет получать не только адекватное материальное вознаграждение за свой труд, но и моральное удовлетворение от своей деятельности.

Исламский культурный центр г. Киева озаботился тем, чтобы его посетители смогли воспользоваться возможностью пройти соответствующие тесты по профессиональной ориентации, и пригласил специалистов Центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии» на Дегтяревскую, 25-а. Там в течение двух дней (22—23 июля) каждый желающий смог пройти полное тестирование личных качеств и склонностей к тому или иному виду деятельности по сниженной цене: 200 гривен за человека вместо 450–520. Разницу в стоимости покрывала Всеукраинская ассоциация «Альраид», регулярно финансирующая образовательные проекты для верующих.

Как сообщает официальный сайт Асоциации, специальным предложением воспользовались до трех десятков посетителей Исламского культурного центра в возрасте от 7 до 53 лет. Тем, кому не удалось пройти тестирование, Ассоциация предоставит такую возможность еще раз, ориентировочно в сентябре — следите за нашими новостями!

В прошедшие же выходные участников разделили на три возрастные группы: 7–13 лет, 13–18 лет и старше 19-ти. В субботу сотрудники «Гуманитарных технологий» работали с младшей группой: в присутствии родителей в игровой форме определяли особенности характера ребенка и восприятия им информации. Психологи оценивали сильные и слабые стороны, «нащупывали» направление, в котором маленький человек хотел бы развиваться — это поможет выбрать факультативные предметы, кружки.

Родители остались довольны: встреча помогла узнать о детях кое-что новое и лучше понять их устремления, способ налаживать контакт с миром, причины некоторых поведенческих привычек. Кроме того, взрослым распечатали рекомендации по особенностям обучения и социализации конкретного ребенка, которые можно предоставить классному руководителю и другим преподавателям для повышения качества обучения.

С подростками 13–18 лет работали на следующий день. После компьютерного тестирования и собеседования психологи рекомендовали участникам наиболее подходящие профессии. Детям, которые уже мечтали о конкретной сфере, где они объективно не сильны и не имеют нужных качеств, объясняли, какие пробелы в знаниях следует восполнить, какие качества стоит развить и, главное, как это сделать, чтобы добиться успеха на выбранном поприще. Некоторые проигнорировали совет прийти с родителями и участвовали в тестировании сами, поэтому распечатка результатов и рекомендаций очень пригодилась.

Взрослых ждал тот же тест, только в расширенной редакции: 5 блоков вопросов вместо 3. В этой категории участников не все искали призвание. Многие уже достигли успеха в своем деле, но стремятся найти дополнительные векторы, чтобы не останавливаться в саморазвитии. Каждый также получил распечатку с рекомендациями, которую сможет изучить сам или приложить к резюме.

Источник: http://islam.in.ua/ru