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Украина

Уже четыре производителя халяльной курятины на отечественном рынке!

06.08.2017 | Новости

По сообщению Центра сертификации халяль «Альраид», на украинском рынке сегодня можно купить халяльную продукцию четырех производителей курятины.

В этот перечень вошли ТМ «Наша Ряба» («Мироновский хлебопродукт», фабрики в с. Степанцы и м. Ладыжин полностью переведены на выпуск халяльной продукции), ТМ «Пан Курчак» («Птицекомплекс «Губин»), ТМ «Знатна Курка» (Никопольская птицефабрика) и ТМ «Золотко» (ООО «Агро-овен»).

На сегодня, к сожалению, ни одна из упаковок не имеет маркировки «халяль», что связано с предубеждениями со стороны ритейлеров (так, к примеру, в случае «Нашей Рябы» нужно смотреть адрес производства). Однако Центр сертификации в настоящее время ведет переговоры по этому поводу и надеется, что в ближайшее время вся халяльная курятина будет иметь соответствующую маркировку.

 

Источник: http://islam.in.ua/ru

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