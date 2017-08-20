RSS Контакты
Украина

Мусульманские традиции в питании будут определять мировые тренды потребления по религиозным признакам, — Алекс Лисситса

20.08.2017 | Новости

Одним из основных мировых рычагов влияния на глобальные рынки продуктов останется религия.

Такую точку зрения выразил общественный деятель, президент ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Алекс Лисситса в веб-издании Экономическая правда. 

— Отказ от свинины или алкоголя у мусульман, кошерная еда у евреев, вегетарианство у индусов, пост у православных и другие религиозные ограничения будут определять культуру потребления в той или иной стране, — пишет Алекс Лисситса.

Поскольку у мусульман рождаемость, а соответственно и прирост населения, выше, нежели у других религий, продолжает рассуждения автор статьи, то очевидно, что именно их традиции в питании будут определять в будущем мировые тренды потребления по религиозным признакам.

Напомним, как писал Ислам в Украине, сегодня на украинском рынке можно купить халяльную продукцию уже четырех производителей курятины. В этот перечень вошли ТМ «Наша Ряба», ТМ «Пан Курчак», ТМ «Знатна курка» и ТМ «Золотко».

 

 

Источник: http://islam.in.ua/ru

 

Цитировать | | Код для блога/форума/сайта

URL:
Авторские колонки
Альманах
Ислам в современном мире


Минарет Ислама
Первый российский журнал исламской доктрины

XIII Фаизхановские чтения

Реклама