А что касается жертвы, то большая награда за это ждет тебя у Аллаха!

Именно благодаря пожертвованиям верующих ДУМУ «Умма» только в исламских центрах Всеукраинской ассоциации «Альраид» за прошедшие выходные раздали 21350 кг баранины и говядины

Более 21 тонны жертвенного мяса раздали нуждающимся в исламских культурных центрах за дни празднования Курбан-байрама (Ид аль-Адха), и это не считая пожертвований, которые последователи Ислама предпочитали делать частным образом.

Двадцать одна тысяча килограммов мяса жертвенного скота, приобретенного на благотворительные взносы мусульман — посетителей мечетей Духовного управления мусульман Украины «Умма» и благодаря финансовой помощи благотворительной мусульманской организации из Германии Muslimhelfen.

Традиционно мясо жертвенных животных Курбан-байрам делят на три равноценные части: одну можно забрать себе, из другой готовят праздничные блюда для гостей, а третью надо раздать нуждающимся. Впрочем, многие раздают все. Именно благодаря пожертвованиям верующих ДУМУ «Умма» только в исламских центрах Всеукраинской ассоциации «Альраид» за прошедшие выходные раздали 21350 кг баранины и говядины.

Напомним, только за первый день праздника, как сообщал Ислам в Украине, в Исламском культурном центре Киева было роздано две тонны мяса, а вобщем за праздничные дни последователи Ислама киевской мечети Духовного управления мусульман Украины «Умма» поделились с малоимущими, многодетными, инвалидами почти пятнадцатью тоннами жертвенного мяса — 14950 кг!

Не менее щедрыми столичных единоверцев были и мусульмане из других городов, как сообщает сайт ДУМУ «Умма»: в Запорожье раздали 435 кг, в Виннице — 500 кг, в Харькове — 3750 кг, в Сумах — 250 кг, во Львове — 425 кг, в Одессе — более 600 кг, в Днепре — 350 кг мяса.

Это не общее количество жертвенного мяса, розданного на праздник украинскими мусульманами, ведь другие религиозные организации, а также национальные землячества жертвовали животных и раздавали мясо самостоятельно. Не учтено и жертвенное мясо, которое было роздано более немногочисленными общинами ДУМУ «Умма».

Всевышний говорит в Коране:

«Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До Него доходит лишь ваша богобоязненность. Так Он подчинил их вам, чтобы вы возвеличивали Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь. Обрадуй же благой вестью творящих добро. Воистину, Аллах оберегает тех, кто уверовал. Воистину, Аллах не любит всяких неблагодарных изменников." (22: 37–38).

Источник: http://islam.in.ua/ru