Новые традиции в действии: столичный Исламский культурный центр в очередной раз посетили студенты двух украинских вузов

Новые традиции в действии: столичный Исламский культурный центр в очередной раз посетили студенты двух украинских вузов Новые традиции в действии: столичный Исламский культурный центр в очередной раз посетили студенты двух украинских вузов Новые традиции в действии: столичный Исламский культурный центр в очередной раз посетили студенты двух украинских вузов

Уже стало доброй традицией, что студенты украинских светских и духовных высших учебных заведений посещают исламские культурные центры ОО «Всеукраинская ассоциация «Альраид» и проводят здесь занятия и лекции по богословию и религиоведению. Таким образом молодежь знакомится с культурой и традициями последователей Ислама.

Поэтому ни для кого не стало сенсацией, когда 18 сентября на Дегтярёвскую, 25-а, что в Киеве, пришли студенты Киевской православной духовной академии и Киевского университета имени Бориса Гринченко. Впрочем, посещение Исламского культурного центра, по мнению старшего научного сотрудника отделения религиоведения Института философии НАН Украины и по совместительству преподавателя Университета Гринченко Виты Титаренко, на этот раз стало не совсем традиционным, ведь лекция и ознакомительная экскурсия по ИКЦ проводились для такой смешанной группы, а в конце семинаристы пожелали мусульманам «Многая лета!», выполнив эту традиционную украинскую праздничную песню прямо перед зданием Центра.

— Сегодня произошел просто беспрецедентный случай, поскольку сошлись две группы — семинаристы и студенты-философы из светского университета. Я так понимаю, что студенты семинарии пришли в рамках традиционных встреч, которые проводят в этом Исламском культурном центре для ознакомления с исламской культурой, верой, особенностями. А студенты Университета Гринченко должны сегодня, я бы так сказала, получить двойные знания. Почему? Во-первых, они оказались здесь в рамках курса «Религиозные процессы в мире и в Украине», а во-вторых, могут вживую наблюдать за межконфессиональным общением, происходящем не на официальном уровне, не на камеры, не для публикаций, а вживую. Ну, что может лучше иллюстрировать межконфессиональные отношения? — отметила Вита Титаренко.

Также преподаватель Университета Гринченко выразила благодарность муфтию Духовного управления мусульман Украины «Умма» шейху Саиду Исмагилову за организацию встречи.

После лекции муфтия, во время которой он кратко ознакомил гостей с историей Ислама, молодые люди имели возможность задать ему возникшие вопросы: от теологически-богословских до обрядово-бытовых. Состоялась также экскурсия по зданию ИКЦ, ознакомление с библиотекой, гимназией и мечетью, были и подарки — исламоведческая литература.

Источник: http://islam.in.ua/ru