Готовимся к конкурсу чтецов Корана

Коран - это священная книга для мусульман, поэтому последователь Ислама - где бы он ни был, где бы он ни проживал - должен держаться за Коран, он должен изучать его и учить других

Существование хранителей — охранников исламского наследия и первоисточников, способных безошибочно, не пропуская при воспроизведении ни единого не то что слова, а хуруфа и хараката, чрезвычайно важно: это гарантия того, что при любых условиях, даже при отсутствии бумажных, электронных или иных носителей информации, пока будут жить хафиз аль куръан слово ниспослания будет жить среди человеческого сообщества.

Пророк Мухаммад (мир ему!) сказал: «Лучший из вас тот, кто изучает Коран и обучает ему других».

Поэтому неудивительно, что Духовное управление мусульман Украины «Умма» и Общественный союз «Всеукраинская ассоциация «Альраид» не только обеспечивают возможность для всех желающих изучать священные тексты Послания и язык, на котором они были ниспосланы, а уже традиционно ежегодно организуют и проводят конкурсы чтецов Корана. Участники из разных городов страны, разных национальностей, проживающих на территории Украины, имеют возможность проявить свои таланты и способности, участвуя в этом конкурсе.

В этом году соревнование будет проводиться 4—5 ноября в Исламском культурном центре Киева (ул. Дегтярёвская, 25а), начало в 11:00. В конкурсе могут принять участие граждане Украины, лица, имеющие вид на жительство в нашей стране, а также граждане постсоветских стран.

Как говорится в сообщении на сайте Альраид, участники будут соревноваться в группах по уровням сложности: весь Коран (30 джузов), 15 джузов, 10 джузов, 5 джузов и 2 джуза. Единственный критерий разделения — уровень знаний без учета возраста, пола и уровня родного языка конкурсанта. Оцениваться будут как знание коранического текста, так и соответствие декламации правилам таджвида. Победители получат денежные призы.

Справки по телефону: +38 (093) 508-53-25 (Исмаил Кади)

Дополнительная информация — на странице www.facebook.com/islam.kiev.

Подобные мероприятия организуются не для того, чтобы порадовать чье-то тщеславие, а чтобы вызвать интерес к Корану, укрепить знания, духовность и, разумеется, чтобы не прерывать традицию хафизов, передающих священные тексты из уст в уста.

Хотя конкурсы знатоков Корана имеют элемент состязательности (на то и конкурс!), но каждый раз приходилось слышать и от участников, и от болельщиков, что человек, который учит Коран, уже среди победителей, потому что участие в этом конкурсе — деяние ради Всевышнего Аллаха, а не ради того, чтобы получить какой-то приз или подарок: «Каждого из нас рано или поздно ждет гораздо более серьезный конкурс, когда мы предстанем перед Всевышним — и мы должны быть готовы к этой встрече каждое мгновение своей жизни!».

Источник: http://islam.in.ua/ru