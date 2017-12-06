Красота и гармония в Исламе — лекция Теймура Атаева во Львове

В «Турецком центре», действующем при кафедре востоковедения филологического факультета Львовского национального университета им. Ивана Франко, 13 декабря состоится лекция «Красота и гармония в исламе». Перед преподавателями, студентами-востоковедами и всеми желающими выступит известный азербайджанский историк, религиовед, политолог и публицист Теймур Атаев.

Организаторы встречи воспользовались возможностью пригласить ученого для выступления и непосредственного общения, узнав о его приезде в Украину для участия в двух масштабных форумах: ІІ Межрелигиозном круглом столе «Достоинство человека в христианстве и исламе» и Международной научно-практической конференции «Мусульманское наследие в Южной Украине: история, культура, религия».

Как предполагается, в конце встречи все желающие смогут получить от Теймура Атаева автограф на книге его авторства.

Поэтому 13 декабря всех заинтересованных ждут в аудитории 121 Львовского национального университета им. Ивана Франко, начало мероприятия — в 15:10.

Справка:

Теймур Октай оглы Атаев (род. 1962) — азербайджанский политолог, религиовед, публицист, директор по аналитическим проектам Бакинского общественного объединения «Идрак». Автор более 800 статей, размещенных как на интернет-ресурсах, так и в печатных изданиях Азербайджана, Украины, России, стран Центральной Азии, Европы и США.

Источник: http://islam.in.ua/ru