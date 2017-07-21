Теймур Атаев: «Украинские мусульмане личным примером разрушают навязанные мифы и стереотипы»

Одним из самых ярких и запоминающихся докладов VI Международной исламоведческой школы этого года стала презентация известного азербайджанского публициста и политолога Теймура Атаева «Политический ислам. Феномен или клише, внесенное извне?».

В начале своего выступления исследователь выразил благодарность ГС «Всеукраинская ассоциация «Альраид» и Исламскому культурному центру г. Киева за усилия, которые они предпринимают в своей просветительской деятельности, в развенчании негативного образа Ислама и мусульман, навязываемого заангажированными средствами массовой информации, а также высоко оценил организуемые исламоведческие школы:

— Украинская мусульманская умма — это в большинстве своём украинцы, принявшие Ислам, но не потерявшие украинскую идентичность и патриотизм. Что касается навязанного образа мусульманина, крайне враждебного к немусульманам — я бы посоветовал каждому гражданину страны провести несколько часов, а возможно, и дней в Исламском культурном центре, где рука об руку работают последователи Ислама и христиане разных деноминаций, посетить их мероприятия, окунуться в атмосферу их дружелюбия… Это поможет понять, что мусульмане — далеко не то, что показывают СМИ.

Как отметил азербайджанский публицист, мусульмане, в частности «Альраид», заинтересованы в продвижении, развитии и прогрессе Украины:

— Именно украинцы должны создавать украинскую школу исламоведения, иначе эту задачу возьмут на себя иные структуры, и поверьте, они быстро заполнят эту нишу, а результат, скорее всего, будет негативным и нежелательным для мусульман, — заметил Теймур Атаев.

Как признался политолог, ему не единожды приходилось бывать в Украине, и всякий раз его приятно поражали доброжелательность, гостеприимность, веротерпимость и лучшие человеческие качества украинских мусульман, которые личным примером разрушают существующие мифы и стереотипы о последователях Ислама.

Напомним, Теймур Атаев также презентовал слушателям школы две книги своего авторства — «Кавказские коллизии России (от Петра I до Иосифа Сталина)» и «Из истории геополитической борьбы за территории России, Украины, Беларуси и Балтии».

Источник: http://islam.in.ua/ru