|
«Большую Волынь и мусульманский Восток» презентуют в Киеве24.01.2017 | Ислам: прошлое и настоящее
В Ровенском областном краеведческом музее — презентация новой книги Михаила Якубовича. Это исследование открывает неизвестные страницы истории Большой Волыни, отраженные в мусульманских источниках.
Известный украинский учёный-востоковед, переводчик, исследователь доктринальной и философской мысли исламского мира, глава Центра исламоведческих исследований Национального университета «Острожская академия» Михаил Якубович подарил читателям свой новый труд — исторический очерк «Большая Волынь и мусульманский Восток». Книга издана в Киеве при содействии городского управления культуры.
Это исследование открывает неизвестные страницы истории Большой Волыни, отраженные в мусульманских источниках. На основе рукописей арабских географов и путешественников автор проследил начало государственных образований в регионе. Книга также рассказывает о мусульманском присутствии на Волыни, в первую очередь об общине волынских татар, проживавших здесь с XIV в. Для этого были использованы как архивные источники, так и новые рукописные находки.
— Работал несколько месяцев над текстом, но материалы собирал достаточно долго. Главное здесь — свидетельство Аль-Масуди и Аль-Идриси, обработанные по рукописям и критическим изданиям, а не переводам, как это часто случается у некоторых историков.
Арабоязычные источники (работы упомянутых Михаилом Якубовичем Аль-Масуди, Аль-Идриси и других авторов) едва ли не впервые в украинской науке обработаны в оригинале и представлены в точном переводе на украинский.
Источник: http://islam.in.ua/ru/novosti-v-strane/bolshuyu-volyn-i-musulmanskiy-vostok-prezentuyut-v-kieve
URL:
|
Авторские колонки