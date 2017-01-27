Исследование Михаила Якубовича номинировано на премию «Книга года-2016»

«Философская мысль Крымского ханства» авторства Михаила Якубовича имеет шанс стать «Книгой года». В шорт-листы Всеукраинского рейтинга «Книга года-2016» обычно вносят по семь наиболее событийных книг сезона каждой подноминации. Лауреаты из этих списков будут объявлены в феврале 2017 года, но уже сейчас можно поздравлять каждого из авторов номинированных произведений с успехом у читательской аудитории.

«Философская мысль Крымского ханства» авторства Михаила Якубовича имеет шанс стать «Книгой года»

В шорт-листы Всеукраинского рейтинга «Книга года-2016» обычно вносят по семь наиболее событийных книг сезона каждой подноминации. Лауреаты из этих списков будут объявлены в феврале 2017 года, но уже сейчас можно поздравлять каждого из авторов номинированных произведений с успехом у читательской аудитории.

В частности, в номинации «Украинская гуманитаристика» на звание лауреата претендует книга «Философская мысль Крымского ханства» авторства Михаила Якубовича — украинского востоковеда, переводчика, исследователя доктринальной и философской мысли исламского мира, главы Центра исламоведческих исследований Национального университета «Острожская академия».

Книга «Философская мысль Крымского ханства», вышедшая в издательстве «Комора» при содействии ГП «Крымский дом», была представлена на «Книжном арсенале» в рамках спецпрограммы «Къырым».

В 2016 году Михаил Якубович выдал несколько новых научных исследований. Первая из них — «Ислам в Украине: история и современность». Презентации этого издания состоялись в Одессе, Львове, Житомире и Киеве.

Михаил Якубович подарил читателям еще один свой новый труд — исторический очерк «Большая Волынь и мусульманский Восток». Книга издана в Киеве при содействии городского управления культуры.

В 2015 году Михаил Якубович представил свой новый, дополненный перевод смыслов Корана на украинский язык, а в начале января 2017-го в Турции завершилось издание его новой редакции.

Источник: http://islam.in.ua/ru/novosti-v-strane/issledovanie-mihaila-yakubovicha-nominirovano-na-premiyu-kniga-goda-2016