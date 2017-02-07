Мусульманский мир начинался буквально в нескольких сотнях километров от окраин Волыни, — Михаил Якубович

Мусульманский мир начинался буквально в нескольких сотнях километров от окраин Волыни, — Михаил Якубович

«Волынские интеллектуалы, защищая православную веру, делали ставку на мусульманский Восток» — такими словами начал один из выпусков телепередачи «Один на один» её ведущий Алексей Бухало, посвященный поиску ответов на вопросы — какой арабы представляли себе средневековую Волынь, как мусульмане оказались на этих землях в ХVI веке и как сложились их взаимоотношения с местным населением.

«Волынские интеллектуалы, защищая православную веру, делали ставку на мусульманский Восток» — такими словами начал один из выпусков телепередачи «Один на один» её ведущий Алексей Бухало, посвященный поиску ответов на вопросы — какой арабы представляли себе средневековую Волынь, как мусульмане оказались на этих землях в ХVI веке и как сложились их взаимоотношения с местным населением. Поэтому не случайно в студию был приглашен известный украинский ученый-востоковед, историк, религиовед и философ Михаил Якубович.

Прежде чем перейти непосредственно к теме передачи, ведущий спросил у гостя — использовали ли украинские историки-востоковеды ранее в своих трудах первоисточники или переводы первоисточников на украинский или только пользовались «переводами переводов» и данными, обнародованными в трудах зарубежных коллег, на что Михаил Якубович ответил:

— Так складывалось, что у того, кто шел в востоковедение, интересы были связаны с чем-то далеко за пределами Украины, а украинские историки обращались преимущественно к темам более региональным, поэтому первыми языками для изучения, для источников доработки были староукраинский, польский, в определенной степени латынь… А средневековыми источниками, которые повествуют нам о территории Украины и Волыни в частности, у нас занимались некоторые диаспорные ученые…

Относительно освещения истории Украины, в частности территории современной Волыни, средневековыми (и арабскими) учеными, то сейчас известно, по словам Михаила Якубовича, десятки таких работ:

— Известно, что с IXーХ и до ХIIーXIV в. у нас бывали известные арабские историки (я называю «арабскими» тех, кто писал свои труды на арабском, там были и персы, и люди со смешанным происхождением), затем добавились османские историки…

Как сказал господин Якубович, все арабские ученые упоминают в своих трудах о народе сакалиба, о волынянах говорится в исследованиях и других ученых, и уже в период с Х по XII в. есть упоминания о волынянах и их социальном устройстве, о том, что у них существует единоличная власть и т. д.

Среди многих других вопросов, которые задавал ведущий, был и такой — откуда и каким образом появились мусульмане на Волыни?

— Хан Тохтамыш и еще некоторые нашли убежище на землях Великого княжества Литовского, в том числе и на Волыни. В 1512 году, после битвы под Вишневцом князь расселил пленных татар в Остроге и предоставил им привилегии «надворной милиции». То есть мусульманский мир начинался буквально в нескольких сотнях километров от окраин Волыни… Они (татары или ногайцы — ред.) в результате определенных обстоятельств, междоусобиц, например, часто убегали и находили приют на этих землях. И даже когда уже было Крымское ханство, такие случаи продолжались. Например, дед известного Агафангела Крымского поссорился с крымским ханом и убежал на Волынь.

Обратил внимание телезрителей и ведущего Михаил Якубович и на то, что о мусульманском присутствии указывают даже названия населенных пунктов — село Татаровка или село Юрковцы на юго-восточной окраине Волыни (ныне это Хмельницкая область Белогорский район).

В передаче также говорилось о работах Михаила Якубовича, которые недавно вышли в свет — исторические исследования с переводами первоисточников средневековых исламских ученых, философов, богословов.

Источник: http://islam.in.ua/ru/islamovedenie/musulmanskiy-mir-nachinalsya-bukvalno-v-neskolkih-sotnyah-kilometrov-ot-okrain-volyni