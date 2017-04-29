Мечети Крыма в «Книге путешествий» Эвлия Челеби. Часть первая

Османский (турецкий) писатель, историк и путешественник Эвлия Челеби (1611–1682), автор знаменитой «Книги путешествий» («Сейяхатнаме»), за четыре десятилетия совершил несколько десятков поездок по Ближнему Востоку, Анатолии, Румелии, Балканам, Кавказу, европейским государствам, Украине и Крыму. В своих путешествиях он скрупулезно записывал впечатления от увиденного. Многие из его сообщений являются уникальными свидетельствами происходивших событий. Описывая страны, города, людей, Челеби уделял огромное внимание не только сторонам быта, но и религии тех людей, с которыми ему довелось повстречаться на пути.

Османский (турецкий) писатель, историк и путешественник Эвлия Челеби (1611–1682), автор знаменитой «Книги путешествий» («Сейяхатнаме»), за четыре десятилетия совершил несколько десятков поездок по Ближнему Востоку, Анатолии, Румелии, Балканам, Кавказу, европейским государствам, Украине и Крыму. В своих путешествиях он скрупулезно записывал впечатления от увиденного. Многие из его сообщений являются уникальными свидетельствами происходивших событий. Описывая страны, города, людей, Челеби уделял огромное внимание не только сторонам быта, но и религии тех людей, с которыми ему довелось повстречаться на пути.

Эвлия Челеби родился в 1611 году в Стамбуле. Он происходил из древнего рода, который был прославлен его дедом, участником штурма Константинополя в 1453 году. Образование будущий путешественник получил в медресе, где изучал языки (османский, арабский и персидский), а также историю, географию, Коран и мусульманское богословие. Он стал одним из хранителей исламского наследия — хафизом, человеком, знающим Коран наизусть. По окончании медресе Челеби получил право читать Коран в мечети Айя-София в Стамбуле. Благодаря протекции своего дяди, ставшего впоследствии великим визирем Османской империи, он поступил на службу при дворе султана. Начиная с 1640 года, Челеби совершил многочисленные путешествия в Сирию, Палестину, Анатолию, Ирак, Египет, Аравию. Нередко его миссии носили дипломатический либо разведывательный характер.

Любознательный путешественник внимательно осматривал посещаемые города и крепости, подробно записывая данные о численности гарнизонов, его вооружении, наличии на крепостных стенах артиллерии, о продовольственных запасах и т. д. Вместе с тем он живо интересовался религиозной жизнью стран, в которых ему довелось побывать. С особенным интересом описывал старинные и современные мечети, уделяя внимание не только архитектуре, но и тем, кто внес свой вклад в строительство культовых зданий.

Литературное наследие Челеби содержит одно из самых полных и точных описаний мечетей Крыма. Сам автор «Книги путешествий» так говорил по этому поводу: «Если сей презренный будет спрошен: „Ты описал столько селений и сооружений, откуда твои сведения об этом?“, то я [отвечу], что взял их из сотни тысяч сохранившихся надписей на памятниках и списков владельцев вакуфов всех крымских имаретов на мраморных стелах вблизи мечети хана Менгли-Гирея».

Впервые Эвлия Челеби побывал в Крыму в 1641 году. Но наиболее плодотворным было посещение им полуострова в 1666-м. В этот раз ему удалось посетить все более или менее значительные города ханства. Особое внимание Челеби в своем дневнике уделил вере крымских татар: «Мазхаб крымского народа — ханафитский, но есть также приверженцы шафиитского мазхаба. Живущие за пределами Крыма улу-ногаи, шейдяк-ногаи, урмит-ногаи, племена мансурлу, седжевутлу, ширинли, манкытли, племена Чопана, Новруза, Деви и многие тысячи подобных этим племена принадлежат к шафиитскому мазхабу. Там находится столь много сот тысяч знающих улемов, что и не расскажешь. Все эти ученые основали свои медресе среди племен в степи и кочуют вместе с ними».

Почти в каждом городе и даже небольшом селении Челеби интересовался мечетями, их историей и временем постройки. По словам путешественника, в Крыму в период его пребывания там была 21 тыс. мечетей. Вероятно, эта цифра сильно преувеличена, т. к. она не подтверждается данными из других источников. Известно, что в конце XVIII ст. на полуострове существовало лишь около 2000 мечетей. Даже с учетом того, что это был период упадка и первой массовой миграции крымских татар, их число не могло уменьшиться более чем в 10 раз по сравнению с 1666 годом.

Замечательно описание, которое дал Эвлия Челеби мечети, находившейся в Оре — первой из крепостей, которые он посетил в Крыму во время своего второго путешествия на полуостров. «Внутри крепости есть сто домов, крытых дерном, но нет ни базара, ни бани, ни хана. Однако есть здание мечети Сахиб Гирей-хана. В длину она составляет 150 аяков, а в ширину — 100 шагов. Над михрабом ее написано: „Нет другого божества, кроме Аллаха, и Мухаммед — пророк Аллаха“. Над этой строкой начертан аят о Престоле [Божием]. Мастер так искусно написал эти строки на мраморе, кажется, будто они вычеканены на монете. Слева от мечети находится минарет, это красивый низкий минарет белого камня. Сама же мечеть — это низкое, старой формы, крытое дерном место поклонения. Так как она построена на средства, добытые священной войной, там царит очень возвышенный дух. [Мечеть] имеет большой приход. Это — убежище единобожия и древняя молельня».

В Гёзлеве (Евпатории) Челеби осмотрел крепость и порт, который, по его словам, принимал до 1000 судов в год, а весь таможенный сбор поступал в казну крымского хана. Говоря о городских укреплениях, путешественник отмечал, что «в этой огромной крепости всего 24 михраба. 12 из них — султанские соборные мечети, а остальные — мечети [построенные на средства] благородных людей. Это не считая квартальных мечетей. Изящных каменных минаретов — 12».

Но главной достопримечательностью Гёзлева, сохранившейся до наших дней, является знаменитая мечеть Хан Джами, построенная в середине XVI в. выдающимся османским архитектором Ходжи Синаном. Челеби не жалел эпитетов, описывая ее достоинства. «Самой прекрасной, высокой и восхитительной является соборная мечеть… В длину и в ширину, от кыбловых дверей до михраба — 150 шагов. С левой стороны в этой мечети есть отстроенное место, где намаз совершают достопочтенные ханы. Там есть два высоких минарета. Один из них разрушен землетрясением. Но на сохранившийся минарет с правой стороны я, недостойный, поднимался. Я пятикратно осмотрел все строения города, их вид и конструкцию. Спускаясь с минарета, я насчитал 105 шагов. Действительно, это высокий, отстроенный минарет. Потому что это строение Коджа Мимар Синана-аги ибн Абд ал-Маннана, который построил в Исламбуле мечеть султана Сулеймана. Поистине, это строение привлекательное и радующее душу. Но [внешний] харам у этой мечети маленький, потому что она находится в многолюдном месте города, посреди базара. У этой мечети маленький приход, у нее счастливый султанский жребий. В этом городе нет другой такой мечети, крытой чистым свинцом, светлой, украшенной и благоустроенной. На целый фарсах сверкает свинец ее куполов».

Источник: http://islam.in.ua/ru