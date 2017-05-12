Муфтий рассказал православным студентам об украинских мусульманах

Саид Исмагилов отметил неподдельный интерес студентов, задававших много вопросов об Исламе, о современных проблемах мусульманского мира

Муфтий рассказал православным студентам об украинских мусульманах Муфтий рассказал православным студентам об украинских мусульманах Муфтий рассказал православным студентам об украинских мусульманах

Саид Исмагилов отметил неподдельный интерес студентов, задававших много вопросов об Исламе, о современных проблемах мусульманского мира

Муфтий рассказал православным студентам об украинских мусульманах Муфтий рассказал православным студентам об украинских мусульманах Муфтий рассказал православным студентам об украинских мусульманах

Уже стало традицией, когда в Исламский культурный центр города Киев не просто в гости или экскурсию, а на настоящие выездные занятия приходят студенты светских или религиозных учебных заведений: историки, культурологи, социологи, философы, религиоведы и будущие священнослужители, чтобы узнать о мусульманах непосредственно от них самих, из первых уст услышать о традициях, культуре народов, исповедующих Ислам.

Бывали на Дегтярёвской, 25а, где находится ИКЦ, и студенты Киевской православной богословской академии, которые каждый раз приглашали лидера украинских мусульман шейха Саида Исмагилова посетить и их учебное заведение.

И вот едва не впервые рассказ об Исламе под сводами учебной аудитории православной академии звучал из уст мусульманина — муфтий Духовного управления мусульман Украины «Умма» не просто побывал с визитом вежливости, но и прочитал лекцию студентам.

Об этом шейх Саид сообщил на своей странице в социальной сети Facebook:

— Впервые в жизни был приглашен в Православную богословскую академию прочитать будущим священникам лекцию об истории мусульман Украины. Замечательные ученики Академии в Киевском патриархате: интеллектуальные, корректные, открытые к общению.

Саид Исмагилов отметил неподдельный интерес студентов, задававших много вопросов об Исламе, о современных проблемах мусульманского мира, интересовавшихся жизнью мусульман Украины.

Источник: http://islam.in.ua/ru