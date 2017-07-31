Оглашены имена мусульманок-победительниц конкурса по графическому дизайну

Общественный союз «Всеукраинская ассоциация «Альраид» всячески пропагандирует среди своих членов всестороннее развитие личности. Это касается не только стимулирования мусульман касательно повышения их духовности и осведомленности в вопросах Ислама. «Альраид» занимается и обогащением знаний в светских науках, расширением сфер деятельности, в которых каждый человек может реализовать себя.

Особое внимание уделяется образованию, в том числе профессиональному, женщин. Каждая из мусульманок может воспользоваться консультированием по профессиональной ориентации, которое призвано выявить отрасль, в которой она может лучше проявить свои способности и таланты, быть успешной и приносить пользу обществу.

В начале мая в столичном ИКЦ мусульманки 16–24 лет прошли трехдневный интенсив «Школа верстки и графического дизайна», в рамках которого многие девушки овладели визуальными редакторами и программами графической верстки буквально с нуля.

Как говорится на сайте организации, все расходы взяла на себя Всеукраинская ассоциация «Альраид».

В итоге желающих было столько, что пришлось снять объявление, поскольку набралось максимальное число участников в группе. Всё, чего ждали от студенток — это желание учиться, и оно у них было, причем настолько сильным, что одна из победительниц конкурса, объявленного Ассоциацией сразу после завершения обучения, была как раз среди тех, кто впервые работал с необходимым программным пакетом. Конкурс должен был мотивировать студенток, повысить здоровую конкуренцию, а также помочь «Альраид» в поиске молодых перспективных дизайнеров для дальнейшего сотрудничества в различных проектах Ассоциации.

Для участия в конкурсе выпускницам интенсива нужно было в двухнедельный срок выполнить работу (буклет или брошюру) на одну из заданных тем. Среди членов жюри были не только дизайнеры, но и шейхи — для оценки информационной составляющей.

Победительницами стали Елена Донцовa, Катеринa Сапригa, Алинa Попсуй и Ольгa Шахид, и сейчас брошюры их авторства после вычитки текста редактором и внесения необходимых исправлений готовятся к печати. Девушки получили денежные призы и предложение дальнейшего сотрудничества в рамках информационных проектов «Альраид».

Между тем, среди членов жюри продолжается активное обсуждение: выбирают работы, авторам которых вручат поощрительные призы.

Источник: http://islam.in.ua/ru