Международный симпозиум «Тюркская культура на землях Дешт-и-Кипчак» начал работу в Киеве

Симпозиум «Тюркская культура на землях Дешт-и-Кипчак» продлится два дня. В нем принимают участие приблизительно 30 ученых из разных уголков Украины и Турции

В Киеве 6 cентября начал работу Международный симпозиум «Тюркская культура на землях Дешт-и-Кипчак». Организаторами мероприятия выступили Государственное предприятие «Крымский дом», Институт востоковедения им. Агатангела Крымского и Академия культурных наук турецкого города Трабзон.

Со словами приветствия к присутствующим украинским и турецким академикам и профессорам обратились заместитель директора по научной работе Института востоковедения Данил Радивилов, глава турецкой Академии культурных наук Кемаль Учунджу, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, Посол Турции в Украине Йонет Джан Тезель и глава «Крымского дома» Ахтем Сейтаблаев.

Симпозиум «Тюркская культура на землях Дешт-и-Кипчак» продлится два дня. В нем принимают участие приблизительно 30 ученых из разных уголков Украины и Турции. Спектр тем чрезвычайно большой, начиная от лингвистики и заканчивая культурологией турецкого, кипчакского, гагаузского и крымскотатарского народов: развитие межкультурного диалога в поликультурной среде гагаузов Украины, религиозные семейные обряды крымских татар в ХХ — начале ХХI столетия, тематическая классификация наименований атмосферных явлений в турецком языке и др.

Еще два дня турецкие гости проведут в Киеве, знакомясь с культурой и историей украинской столицы. Как надеются организаторы, конференция станет ежегодной, и следующая пройдет уже в Турецкой Республике.

Как уточняет QHA, симпозиум был приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между Украиной и Турецкой Республикой.

Тюркологические студии в Украине имеют долгую историю. Эту традицию заложил знаменитый востоковед, автор многочисленных работ по тюркской культуре и истории Агатангел Крымский, а продолжил основатель Института востоковедения, историк и филолог Омелян Прицак.

Как подчеркивали участники симпозиума, тюркология является одним из приоритетных для украинских востоковедов и стремительно развивается.

В ходе конференции поднимались разные темы.

Дешт-и-Кипчак (Половецкая степь) — исторический регион Евразии, представляющий собой Великую Степь от низовий Дуная до Иртыша и озера Балхаш. В персидских и арабских источниках XI–XVI веков также называется Кибчак, Хихчак, Киччак, Кепчак, Хифчак. В наше время Половецкая степь находится на территории государств: Украины, Казахстана, Молдовы, Румынии.

Источник: http://islam.in.ua/ru