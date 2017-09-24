Украинская мусульманка-дизайнер — серебряный призер конкурса New Fashion Zone

Каждый комплект одеяний из продемонстрированной на подиуме коллекции деловой одежды для мусульманок «Ev-а» задуман ею и воплощен в строгом соответствии с требованиями шариата

Екатерина Евдокимова — украинская мусульманка, модельер, автор разработок одежды (бренд Katrin Kym) — стала одним из призеров престижного отечественного конкурса молодых дизайнеров «New Fashion Zone-2017».

Авторитетное жюри, в составе которого ключевые личности индустрии моды, отдали представленной Екатериной коллекции второе место в номинации «Деловая мода».

Заметим, что в этом году на конкурс было подано 250 заявок, к участию допустили 70, а в финале за звание лучших в разных номинациях боролись 30 дизайнеров. Коллекции оценивались по таким критериям, как оригинальность идеи, стилистика образа, выбор ткани, качество обработки, потенциальная востребованность fashion-продукта, соответствие запросам времени на рынках Украины и мира, цельность коллекции. Также каждый дизайнер «защищал» свою коллекцию, отвечая на вопросы членов жюри.

Что же касается Екатерины Евдокимовой, то созданная ею торговая марка Katrin Kym — первый украинский бренд современной мусульманской одежды, сочетающей традиции Востока и ритм современного города. Каждый комплект одеяний из продемонстрированной на подиуме коллекции деловой одежды для мусульманок «Ev-а» задуман ею и воплощен в строгом соответствии с требованиями шариата.

Серебряный призер конкурса, кроме морального удовлетворения и признания в мире моды, получила и вполне материальные призы: один из партнеров мероприятия, производитель тканей, предоставил ей 30-процентную скидку на приобретение его продукции, один из крупнейших столичных торговых центров предложил 25% скидки на аренду торговых площадей, а ТЦ «Променада», где, собственно, и проводился финал конкурса, вообще не будет брать плату за аренду точки реализации в течение двух месяцев! Не менее приятно, что один из модных бьюти-салонов Киева готов обслуживать Екатерину бесплатно. Заметим также, что второе место коллекции мусульманской деловой одежды для женщин стоит любого гран-при, ведь адресная аудитория дизайнера в стране с преимущественно немусульманским населением не так велика.

Украинские и зарубежные СМИ ранее уже проявляли интерес к Екатерине Евдокимовой и ее работам. Она становилась героиней радиопередач (причем и на христианском «Воскресіння. Живе радіо»), о ней упоминало специализированное издание IZUM,Ислам в Украине также неоднократно писал о ней, ей посвящали публикации Ансар, IslamNews и другие.

И в этот раз корреспонденту издания «Ислам в Украине», чтобы пообщаться с модельером, пришлось побороться за это право с журналистами других изданий.

— Мы сегодня презентовали деловую исламскую одежду для работающих мусульманок, — рассказала Екатерина. — Старались максимально скрупулезно (с точки зрения Ислама) подходить к созданию образов, чтобы не выходить за рамки. В коллекции есть несколько предметов, которые девушка может носить в помещении офиса, но в сугубо женском коллективе (например, брюки, приталенные жилеты), и в комплекте к ним предусмотрены широкие удлиненные пиджаки, которые женщина имеет возможность накинуть на себя при выходе на улицу.

Разумеется, каждый из представленных образов коллекции дополнен платком, который создает одновременно впечатление и строгой собранности, и сосредоточенности, и чрезвычайной женственности…

В рамках финала конкурса проходил и «New Fashion Zone MARKET», где желающие могли приобрести образцы конкурсных изделий, в том числе и одежду, созданную Екатериной Евдокимовой.

Источник: http://islam.in.ua/ru