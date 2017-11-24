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Первую книгу на украинском о Номане Челебиджихане презентуют в Киеве24.11.2017 | События и репортажи
Первый перевод на украинский язык труда исследователя, крымскотатарского писателя-классика Юнуса Кандыма «Не зарастет травой поле боя…» («Не заросте травою поле бою…» — укр.), посвященного лидеру крымскотатарского национального движения 1917 года Номану Челебиджихану (1885–1918), презентуют в Киеве.
Как сообщил координатор Таврической гуманитарной платформы Андрей Иванец, мероприятие состоится 28 ноября в 11:00 в помещении Национального агентства «Укринформ».
Участие в нем примут переводчик, ученый, председатель правления ОО «Украинская инициатива» Юрий Косенко, представитель Министерства информационной политики Украины и Украинского центра исламоведческих исследований Олег Гузик, координатор Таврической гуманитарной платформы, научный сотрудник НИИ украиноведения МОН Украины Андрей Иванец. Мероприятие приурочено к столетию первого Курултая крымскотатарского народа.
Украиноязычному читателю впервые предлагается книга, в которой представлена широкая панорама жизни и творчества одного из ведущих деятелей крымскотатарской истории, первого демократически избранного таврического муфтия, председателя Крымскотатарского национального правительства в 1917—1918 гг., писателя, поэта, автора национального гимна. В ней помещены как специальное исследование жизни и деятельности Номана Челебиджихана, так и ряд статей о его отношениях с другими ведущими крымскотатарскими деятелями конца XIX — начала ХХ веков И. Гаспринским, А. Медиевым, А. Озенбашлы, об эмансипации крымскотатарских женщин. В книгу вошли, среди прочего, публицистические, прозаические и поэтические произведения Номана Челебиджихана и документы по истории Крыма в 1917 году.
Издание также является чествованием вклада известного писателя, исследователя, переводчика, заслуженного деятеля искусств Украины Юнуса Кандыма (1959–2005) в украинско-крымскотатарский культурный диалог. Впервые книга его авторства о Номане Челебиджихане увидела свет в 2002 году на крымскотатарском языке. Ее перевод осуществил ученый, председатель правления ОО «Украинская инициатива» Юрий Косенко.
Послесловие к украиноязычному изданию книги написал кандидат исторических наук из Симферополя, координатор Таврической гуманитарной платформы Андрей Иванец. Из нее, в частности, можно впервые детально ознакомиться с определением дискуссионного в науке понятия «крымскотатарская революция», а также с речью Номана Челебиджихана, произнесенной 26 декабря 1917 года, в день его избрания Курултаем главой Крымскотатарского национального правительства. В послесловии содержится наиболее полный на сегодня анализ отношений украинского и крымскотатарского национальных движений 1917 года.
Источник: http://islam.in.ua/ru
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