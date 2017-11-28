В мечети Сулеймание поразила акустика, — Саид Исмагилов

Делегация Духовного управления мусульман Украины «Умма» во главе с муфтием Саидом Исмагиловым посетила Турцию. Кроме ряда встреч с руководителями мусульманской общины и других предусмотренных программой мероприятий, представители украинской мусульманской общины посетили исторические достопримечательности, в том числе и Сулеймание-джами.

— Впервые посетил в Стамбуле мечеть Сулеймание и могилу Роксоланы, что похоронена рядом. Ранее все никак не получалось доехать именно до этой мечети. Это один из выдающихся шедевров архитектора Синана. Именно благодаря тайнам этого гения от архитектуры, в мечети Сулеймание действительно потрясающая акустика и звучание молитвы. Когда возводили мечеть, то ее фундаменту дали четыре года, чтобы он как следует осел и окаменел, так что частые здесь землетрясения не повредили уникальную архитектуру здания, она стоит крепко. До появления электричества мечеть освещалась масляными светильниками, от которых было немало копоти. Но архитектор Синан сделал такую вентиляцию, что всю копоть сдувало в специальное окошко, где она накапливалась. Перед поездкой в хадж всю эту сажу собирали и вместе с паломниками отправляли в Мекку для того, чтобы она во время путешествия изменила свое состояние. А по возвращении из нее делали черную краску для рисования надписей в мечети. Что касается захоронения Роксоланы, то оно расположено в саду у мечети. Для нее было построено дюрбе, открытое для туристов. Что ни говори, а украинские женщины способны быть и королевой Франции, и султаншeй в Турции, — поделился своими впечатлениями Саид Исмагилов.

Напомним, мечеть Сулеймание-джами — вторая по величине (после Султанахмет-джами) мечеть Стамбула. Расположена в районе Вефа — старой части города. Построена в 1550–1557 годах. Считается, что ее прообразом стала всемирно известная Айя-София.

Сулеймание-джами носит имя султана Сулеймана Кануни — «законодателя», который заказал и финансировал ее строительство. Высота купола — 53 м., его диаметр — 26,5 м. Свет в помещение попадает через 136 окон. Сулеймание-джами имеет четыре минарета. В центре внутреннего двора построена четырехугольное мраморное здание, напоминающее Каабу.

Возведение мечети длилось без малого семь лет под руководством архитектора Ходжи Мимара Синана, обращенного в Ислам грека. В ее стены вмурованы горшочки-резонаторы, которые обеспечивают хорошую акустику. Купол подпирают четыре колонны — одна привезена из Египта, другая из Баальбека (Ливан), еще две были изготовлены на месте турецкими мастерами. В свое время мечеть опоясывали здания четырех медресе, библиотеки, бани, постоялый двор. На свои деньги султан удерживал и бесплатную столовую для паломников. Сейчас в окрестностях сохранилась только больница и хранилище манускриптов.

Мечеть знаменита не только как одна из крупнейших в Стамбуле. На кладбищенском дворе, в гигантском саркофаге лежит Сулейман Великолепный, который завоевал при жизни земли от Ливии до Закавказья. Его любимая жена Хюррем (она же — Роксолана) покоится в соседнем мавзолее.

Сулеймание-джами поражает не только архитектурными формами и элементами, но и использованием технологий, которые позволили пережить за более 450 лет девять десятков серьезных землетрясений силой более 7 баллов по шкале Рихтера. Недаром вспоминают, что строитель Синан, открывая мечеть, сказал: «Эта мечеть будет стоять вечность!».

Источник: http://islam.in.ua/ru