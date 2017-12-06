Украинские последователи Ислама подпишут «Социальную концепцию мусульман Украины»

По утверждению ее составителей, документ является неким продолжением «Хартии мусульман Украины», в котором подробно объясняется позиция украинских последователей Ислама в отношении таких социальных вопросов, как «Ислам и медицина», «Ислам и торговля», «Ислам и образование» и др.

Представители украинских мусульманских организаций и сообществ намерены подписать «Социальную концепцию мусульман Украины».

По утверждению ее составителей, документ является неким продолжением «Хартии мусульман Украины», в котором подробно объясняется позиция украинских последователей Ислама в отношении таких социальных вопросов, как «Ислам и медицина», «Ислам и торговля», «Ислам и образование» и др.

Инициаторы создания этого программного и важнейшего для жизни уммы документа призывают все мусульманские религиозные и общественные организации Украины поддержать Концепцию.

Торжественное подписание документа запланировано на 11 декабря 2017 года в 13:00. Церемония состоится в помещении Украинского национального информационного агентства «Укринформ».

Как отмечает Духовное управление мусульман Украины «Умма», сам факт заключения Социальной концепции не является принципиально новой практикой. Подобные документы были приняты мусульманскими общинами в других странах, а также некоторыми христианскими церквями. Учитывая потребность детализации отношения Ислама к определенным социальным вопросам, возникла идея написать такое пособие и для украинских мусульман.

Как отметил Муфтий Духовного управления мусульман Украины «Умма» шейх Саид Исмагилов, этот документ объясняет отношение Ислама к важным аспектам социальной жизни и дает определенные рекомендации мусульманам Украины:

— Такой документ не является чем-то новым. Каждая религия, и почти каждая церковь имеет свою Социальную доктрину, или концепцию. У одних она разработана и прописана в виде документа (например, как Компендиум социальной доктрины РКЦ — документ на 500 страницах, и в переводах на национальные языки, в том числе и на украинский) или в РПЦ (так и называется «Социальная концепция»), а в других — в процессе оформления, но этот документ описывает отношение религии к социальным проблемам конкретного времени и конкретного общества, — объясняет шейх Саид. — В Социальной Концепции мусульман Украины прописано отношение к науке и образованию, медицине, экономике, семье и родственным связям, экологии, этические ценности Ислама и прочее.

В создании концепции приняли участие духовные управления, общественные организации, эксперты в различных областях. Положения «Социальной концепции…» уже согласованы с большинством подписантов «Хартии мусульман Украины» и одобрены ими.

Полный текст «Социальной концепции…» будет обнародован после его подписания.

Напомним, 5 декабря 2016 года по инициативе ДУМУ «Умма» и ГС «Всеукраинская ассоциация «Альраид» в «Укринформе» собрались лидеры мусульманских организаций Украины, общественные активисты, эксперты, волонтеры, представители государственных учреждений, чтобы выразить свое отношение к Хартии мусульман Украины и в случае своего согласия с ее постулатами собственными подписями подтвердить присоединение к ней. Как отмечалось, приглашение присоединиться к разработке текста Хартии и подписанию этого важного в жизни украинских мусульман документа получили представители всех исламских организаций, действующих в Украине на законных основаниях. На призыв откликнулось большинство из организаций и объединений. Во время «круглого стола» участники пришли к выводу, что Хартия имеет характер не узкоконфессионального документа, а направлена на достижение общественного мира и гармонии, пропагандирует поиск путей решения спорных вопросов как между мусульманскими объединениями Украины, так и в отношениях мусульманского сообщества с другими вероисповеданиями в системе государственно-церковной сферы. Также во время подписания Хартии было высказано мнение о необходимости создания Совета мусульман Украины.

Источник: http://islam.in.ua/ru