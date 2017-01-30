Узбекистан принимает меры для борьбы с новыми угрозами безопасности

Страна полна решимости модернизировать свои вооруженные силы и пересмотреть стратегию борьбы с терроризмом, говорят власти.

Страна полна решимости модернизировать свои вооруженные силы и пересмотреть стратегию борьбы с терроризмом, говорят власти.

Узбекистан занимается модернизацией своего аппарата безопасности для борьбы с постоянно меняющимися угрозами, с которыми сталкивается страна.

Одним из приоритетных направлений является «переоснащение войск современными видами вооружения и военной техники», заявил президент Шавкат Мирзиёев в своем выступлении по случаю Дня защитников Родины 14 января.

Кроме того, он отметил, что большинство законов, регулирующих национальную безопасность, «не отвечают реалиям сегодняшнего дня».

Одним из законов, нуждающихся в реформе, является Закон о национальной безопасности 1997 года.

Закон предусматривает борьбу с угрозами экстремизма, международным терроризмом и организованной преступностью и укрепление Службы национальной безопасности (СНБ), но несколько устарел, говорят эксперты.

Проблемы, принесенные прогрессом

Двадцать лет назад основная угроза Узбекистану исходила от террористических группировок, базирующихся в соседнем Афганистане, отмечает Джалол Хасанов, офицер СНБ в отставке из Ташкента.

«В условиях глобализации и технического прогресса... террористам нынче не нужно искать возможности переправлять через границу запрещенную литературу, - сказал он «Каравансараю». - Даже вербовка осуществляется через социальные сети в Интернете».

Настало время внести изменения в этот закон с учетом меняющихся угроз, добавил он.

Состав узбекских боевиков за рубежом отражает изменение в сфере влияния экстремистов, особенно с появлением «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ).

«В Сирии в рядах ИГИЛ воюет около тысячи выходцев из Узбекистана», - сообщил «Каравансараю» аналитик СНБ на условиях анонимности.

Узбеки в Сирии – это те, кто присоединился к Исламскому движению Узбекистана (ИДУ) и «Хизб ут-Тахрир» 20 лет назад, и те, кто радикализировался в последние годы через Интернет, сказал он, добавив, что узбекские боевики также воюют в Афганистане.

Как и Хасанов, он призвал «гармонизировать национальное законодательство в сфере [борьбы с терроризмом] и... обеспечить эффективность антитеррористических мер, принятых на национальном, региональном и международном уровнях».

Одним из представителей молодого поколения радикально настроенных узбеков является Абдулкадир Машарипов, которого турецкая полиция задержала 16 января в Стамбуле. Он обвиняется в убийстве 39 человек в ночном клубе в Стамбуле 1 января.

В ходе другого инцидента в июне три боевика убили более 40 человек в аэропорту Стамбула. Турецкие власти установили, что один из боевиков был выходцем из Узбекистана. Все трое нападавших были ликвидированы во время теракта.

Уязвимы к радикализации

Террористы вербуют молодых узбеков в двух случаях: либо когда те работают за границей на низкооплачиваемых работах и/или чувствуют себя отчужденными, или когда он не могут найти работу в Узбекистане, сказал Хасанов.

Власти считают, что самому высокому риску радикализации в стране подвергается Ферганская долина, которая граничит с Кыргызстаном и Таджикистаном, добавил он. Власти также опасаются возможности проникновения боевиков из Афганистана.

Учитывая эти риски, заместитель премьер-министра Танзила Нарбаева 20 января начала трехмесячный проект по подготовке отчета о проблемах, с которыми молодежь сталкивается в трех областях Ферганской долины: Андижанской, Ферганской и Наманганской.

В состав рабочих групп, занимающихся подготовкой отчета, входят представители Комитета женщин и Комитета по делам религий, а также НПО «Нуроний» и «Махалла».

Мирзиёев также поручил Нарбаевой снизить «количество женщин, [попадающих] под влияние различных... экстремистских течений и террористических организаций».

Чтобы удержать молодежь от радикализации, необходимо «создать рабочие места, поддерживать предпринимательство, ремесленничество», сказала «Каравансараю» член Комитета женщин города Наманган Гулирано Алимухамедова.

Источник: http://central.asia-news.com/ru/articles/cnmi_ca/features/2017/01/27/feature-01