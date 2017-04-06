Прогулы школьных занятий считаются одной из возможных причин экстремизма в Узбекистане

Правоохранительные органы регулярно проверяют посещаемость в школах и проводят рейды в интернет-кафе для выявления прогульщиков. В связи с беспокойством по поводу возможной связи между прогулами учебных занятий и радикализмом правоохранительные органы в Ташкенте начали проверять посещаемость в школах и колледжах и проводить рейды в Интернет-кафе. Власти подозревают, что дети, без дела сидящие в Интернете, становятся уязвимыми к пропаганде экстремистов.

Правоохранительные органы регулярно проверяют посещаемость в школах и проводят рейды в интернет-кафе для выявления прогульщиков. В связи с беспокойством по поводу возможной связи между прогулами учебных занятий и радикализмом правоохранительные органы в Ташкенте начали проверять посещаемость в школах и колледжах и проводить рейды в Интернет-кафе. Власти подозревают, что дети, без дела сидящие в Интернете, становятся уязвимыми к пропаганде экстремистов.

На данный момент сотни радикально настроенных узбекистанцев сражаются на стороне боевиков на Ближнем Востоке. По словам властей, одним из методов борьбы с этой проблемой является предотвращение прогулов занятий детьми и студентами.

Осознавая возможность радикализации молодежи, правоохранительные органы в феврале запустили операцию «Посещаемость».

Сотрудники отдела предупреждения преступности начинают свой рабочий день с посещения школ и колледжей.

«Мы следим за своевременностью прихода школьников и студентов, - сообщил «Каравансараю» источник в Яккасарайском районном управлении внутренних дел Ташкента. - С прогульщиками ведутся беседы, выясняется их образ жизни».

Рейды в интернет-кафе и компьютерных клубах

Ташкентские правоохранительные органы проводят рейды в интернет-кафе и компьютерных клубах, которые позволяют прогульщикам сидеть в Интернете.

В течение двух месяцев сотрудники правоохранительных органов провели 12 подобных рейдов, обнаружив 339 учащихся (112 учеников начальной школы и 227 студентов колледжей и средней школы), прогуливающих там занятия в разгар учебного дня. Об этом на брифинге 14 марта заявил старший инспектор отдела профилактики Главного управления внутренних дел (ГУВД) Ташкента Азимжон Султанов, передает Gazeta.uz.

По его словам, власти также оштрафовали руководителей пяти компьютерных клубов, «допустивших присутствие несовершеннолетних без сопровождения взрослых после 21:00».

В отличие от других городов Узбекистана, в Ташкенте действуют строгие правила, введенные для профилактики вербовки экстремистов и других преступлений в Интернете. Компьютерные клубы должны закрываться в 9 вечера. Несовершеннолетние могут посещать такие клубы только в присутствии родителей или опекунов.

«Я знаю, что экстремисты целенаправленно проводят время в Интернете, знакомясь людьми», - сказала «Каравансараю» школьный преподаватель из Ташкента Нигина Ташева.

Ранее «Каравансарай» сообщал о том, как студентка колледжа в Самарканде Солибахон Назруллаева попала в сеть экстремистов группировки «Отряд Имама Бухари». Она скачивала экстремистскую пропаганду на свой телефон и распространяла ее среди других студентов колледжа. Назруллаева была оштрафована и получила два года условно.

Легкие мишени

Оставшиеся без внимания дети также являются легкой добычей для экстремистов, утверждают наблюдатели.

Помимо молодежи, проводящей время в Интернет-кафе, возможными мишенями экстремистов также являются дети, которые приезжают из других городов в поисках работы в относительно благополучном Ташкенте.

«Несовершеннолетние занимаются в [Ташкенте] неквалифицированным трудом, - сказала «Каравансараю» сотрудница Центра социально-правовой помощи несовершеннолетним Шахноза Исмаилова. - Работают на строительных площадках, базарах».

«В такой обстановке, без взрослых и чувствуя социальное неравноправие, они могут стать легкой мишенью для экстремистов. Зачастую они трудятся вместе с бывшими трудовыми мигрантами, среди которых также велик риск радикализации».

Малообеспеченные семьи, отправляющие детей на поиски черной работы, могут рассчитывать на помощь правительства, сказал Исмаилова, добавив, что дети, попавшие в такое положение, могут ходить в школы-интернаты, которые покрывают расходы на их проживание и учебу.

«Успешная профилактика преступности среди несовершеннолетних требует усилий со стороны всего общества и государственной системы в целях обеспечения гармоничного развития подростков, начиная с раннего детства», - сказал глава представительства UNICEF в Узбекистане Саша Грауманн в специальном заявлении UNICEF от 15 февраля.

Узбекистан имеет достаточный опыт размещения малообеспеченных детей в школах-интернатах.

По данным правительства, в 2015 году в государственных интернатах по всей стране находилось 19 896 детей.

«Исследование в некоторых регионах показало, что только 14% из них были сиротами, в то время как более половины были помещены в интернаты из-за социально-экономических трудностей, с которыми сталкивались их семьи», - говорится в заявлении UNICEF от 13 февраля.

В 2017 году ЮНИСЕФ надеется «значительно уменьшить количество [институционализированных] детей и оставить их с родными, либо найти альтернативные решения семейного содержания», сообщили в этой организации.

Борьба с детским трудом

Осведомленные о привлекательности Ташкента для малообеспеченных молодых людей из других провинций, правоохранительные органы периодически проводят рейды на рынках и других рабочих местах, а также местах, где могут собираться бездомные, в поисках молодежи.

В течение месяца сотрудники правоохранительных органов, проводящие операцию «Тозалаш-Антитеррор» («Чистка-Антитеррор»), выявили 398 безнадзорных детей в Ташкенте и отправили их в центры реабилитации, сообщили власти 12 марта, по словам Gazeta.uz.

С начала этого года правоохранительные органы Ташкента задержали порядка 1400 несовершеннолетних из различных провинций, приехавших в столицу в поисках зарплаты, сообщило Радио Свободная Европа/Радио Свобода 15 марта. Их отправили в центры реабилитации, а затем домой к родителям.

Внимание, уделяемое уязвимой молодежи, приводит к заметным результатам.

В 2015 году в Ташкенте несовершеннолетними было совершено 374 преступлений, а в 2016 году — уже 298 преступлений, заявил 3 марта на брифинге в Ташкенте заместитель начальника ГУВД Ташкента Дониёр Ташходжаев, по данным Podrobno.uz.

Источник: http://central.asia-news.com/ru