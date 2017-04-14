Узбекистан предложил молодежи "безопасный Интернет"

В Узбекистане появился ряд инициатив по предотвращению радикализации молодежи. Усилия предпринимаются в момент, когда сотни радикально настроенных узбекистанцев и этнических узбеков воюют в Сирии .Инициативы включают в себя серию "открытых диалогов" студентов с представителями власти, а также специальный "безопасный" интернет-тариф от "Узтелекома", крупнейшего провайдера в стране.

В Узбекистане появился ряд инициатив по предотвращению радикализации молодежи. Усилия предпринимаются в момент, когда сотни радикально настроенных узбекистанцев и этнических узбеков воюют в Сирии .Инициативы включают в себя серию "открытых диалогов" студентов с представителями власти, а также специальный "безопасный" интернет-тариф от "Узтелекома", крупнейшего провайдера в стране.

"Безопасный Интернет" предназначен для помощи родителям по защите детей от вредной информации на экстремистских сайтах, заявляют чиновники.

Выступая перед прессой в Ташкенте 30 марта, генеральный директор "Узбектелекома" Шухрат Кодиров и заместитель министра по развитию информационных технологий Умиджон Аламов отметили, что все чаще в интернет-среде молодежь подвергается различным опасностям, таким как пропаганда экстремизма и других деструктивных идей, передает национальное информационное агентство УзА.

"Безопасный Интернет" для молодежи

"Пользователь, подключивший 'безопасный' тарифный план, сможет воспользоваться только теми сайтами, которые включены в специальный реестр", - сказал "Каравансараю" представитель компании "Узбектелеком" Азиз Эргашев.

"Такой тариф могут выбрать родители для своих детей и подростков. В реестр не входят пропагандирующие насилие сайты, подозрительные и экстремистские", - добавил он.

"Ограничены социальные сети, так как в них невозможно контролировать контент. Добавление сайтов в реестр ведется модераторами вручную, он постоянно обновляется", - подчеркнул Эргашев.

"Безопасный интернет" предоставляется по льготным ценам и обойдется пользователям в 12-25 тысяч сумов (3,3 - 6,9 долларов) в месяц, в зависимости от количества трафика.

Родители, такие как Азиза Бабаходжаева из Ташкента, приветствуют план.

"Это прекрасная инициатива. Мне было очень сложно ограничить доступ к нежелательным сайтам для моего ребенка... Цена этого тарифного плана так невелика, что я думаю подключить для его компьютера отдельную 'безопасную' линию", - сказала она "Каравансараю".

"Ни родители, ни школа не учат детей пользованию Интернетом. Взрослые получили с опытом некоторые навыки: мы знаем, что спам-письма открывать нельзя, подозрительных людей мы не добавляем в друзья в социальных сетях, проверяем получаемую информацию. А дети сегодня... никакого опыта не имеют", - сказала "Каравансараю" преподаватель одной из ташкентских средних школ Надежда Орехова.

В дополнение к усилиям по защите молодежи от грозящих ей опасностей, в марте Центр обеспечения информационной безопасности (ЦОИБ) Узбекистана провел в Ташкенте серию учебных семинаров по компьютерным технологиям в колледжах и лицеях.

Специалисты ЦОИБ рассказали студентам об опасных играх в Интернете, этике поведения, вирусах и способах защиты от информационных угроз, сообщила 30 марта пресс-служба Центра.

Концентрация на проблемах молодежи и обмен опытом

Чтобы рассмотреть риски, грозящие молодежи, и дать четко понять, что у нее имеются альтернативы, был проведен первый "Открытый диалог" властей с представителями молодежи. Он был организован общественным движением молодежи "Камолот", которое собирается регулярно проводить подобные встречи.

Темой первой встречи, состоявшейся 31 марта в Ташкенте, стали проблемы молодых предпринимателей Узбекистана. "Камолот" планирует ежемесячно проводить такие встречи на разные темы, включая подростковую преступность и защиту молодежи от опасностей, встречающихся в Интернете.

Чиновники на встрече 31 марта отвечали на вопросы, заданные с места, по телефону и в сообщениях, рассказал "Каравансараю" представитель "Камолот" Шерзод Миркамалов.

Источник: http://central.asia-news.com/ru