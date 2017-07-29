Узбекистан внедряет новую политику для борьбы с терроризмом и расширения возможностей для молодежи

Узбекистан внедряет новую политику с целью расширения возможностей для молодежи и предотвращения ее радикализации.

Эта политика, включающая создание «Союза молодежи Узбекистана», призвана усилить роль молодежи в политике и защитить ее от деструктивных влияний, сообщают представители власти и эксперты Узбекистана.

Сейчас очень остро встал вопрос молодежной политики, так как этот вакуум могут заполнить деструктивные силы, предупреждает ташкентский политолог Валерий Хан.

«Долгое время молодежная политика в Узбекистане велась неэффективно, – говорит он. – Существовало государственное движение "Камолот", но оно работало очень поверхностно. Никто не изучал реальных проблем молодых людей, не занимался их трудоустройством и социальной поддержкой».

«Союз молодежи» заменит движение «Камолот»

Эта реформа призвана обеспечить молодежи более важную роль за счет роспуска движения «Камолот», основанного в 2001 году, которое сегодня берет на себя слишком мало ответственности.

Его место займет «Союз молодежи», который будет иметь больше влияния и средств благодаря двум изменениям: во-первых, руководитель «Союза» будет занимать должность советника президента Шавката Мирзиёева, а во-вторых, 8% всех налогов от предприятий малого бизнеса будет направлено для нужд этой организации.

На последнем съезде движения «Камолот», состоявшемся 30 июня в Ташкенте, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв выступил с критикой сложившейся ситуации. Он назвал движение «поверхностным» и «неэффективным» в своей речи, которая транслировалась телеканалом «Узбекистан».

Союз будет вести работу по 12 направлениям. Среди них – «защита прав молодежи, привлечение к участию в реформах государства, повышение уровня жизни путем развития предпринимательства, пропаганда здорового образа жизни», сказал «Каравансараю» бывший сотрудник «Камолот» Шерзод Миркамалов.

Борьба с радикализацией молодежи

Еще одним приоритетом в стране, где сотни радикализованных граждан вступили в ряды боевиков в Сирии и Ираке, является предотвращение вербовки экстремистами среди людей, не удовлетворенных своим уровнем жизни.

«Особое внимание Союз молодежи должен уделить сверстникам, которые, сбившись с пути, становятся жертвами террористических течений», – сказал Шавкат Мирзиеёв во время выступления на съезде «Камолот» 30 июня.

В соответствии с постановлением о создании Союза молодежи, подписанным Мирзиёевым 5 июля, эта организация будет принимать участие в создании стратегии по защите молодежи от радикализации.

«Необходимо определить приоритетным направлением формирование у молодежи иммунитета против идеологических угроз, в частности религиозного экстремизма и терроризма», – говорится в постановлении.

Безработица является серьезной проблемой

Еще одним приоритетом является обеспечение занятости, так как безработица способствует распространению экстремизма среди людей, пытающихся найти выход из сложной ситуации.

«По статистике в прошлом году 438,5 тысячи из 477,7 тысячи выпускников колледжей или 91,8% были трудоустроены, – сказал Мирзиёев во время обращения к членам движения «Камолот» на съезде. – Но насколько эти цифры верны? ... Откуда берутся безработные молодые люди?»

«Трудно найти хорошо оплачиваемую работу, а для тех, кому 18-20 лет – это труднее втройне, – сказал «Каравансараю» житель Ташкента Аюб Файзиев. – Требуются или знакомства, или опыт, который негде взять ... А когда нет работы, то нет смысла думать и о семье».

Подготовка будущих лидеров

Новый Союз Молодежи станет своеобразным социальным лифтом для молодых людей, мечтающих о карьере чиновника или политика.

Первыми «ласточками» новых реформ стали назначения двух молодых людей в состав правительства в начале июля.

Алишер Саъдуллаев был назначен заместителем министра народного образования, став, таким образом, самым молодым замминистра в истории Узбекистана.

Олимжон Туйчиев получил должность заместителя генерального директора Агентства по науке и технологиям Узбекистана, сообщили СМИ 3 июля.

«Всей молодежи необходимо объединиться ... У нас есть энергия и энтузиазм, мы будем бороться, – сказал Алишер Саъдуллаев 3 июля в рамках заседания Международного пресс-клуба в Ташкенте, согласно сообщению на информационном портале gazeta.uz. – Если придется работать по 24 часа, будем работать по 25».

Источник: http://central.asia-news.com/ru