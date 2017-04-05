После теракта в метро узбеки в Санкт-Петербурге живут, опасаясь полицейских рейдов

После теракта в метро Санкт-Петербурга в редакцию «Озодлика» начали поступить сообщения об усилении проверок документов трудовых мигрантов со стороны полиции. Однако официальных сообщений о начале рейдов в местах, где работают и живут гастарбайтеры из стран Центральной Азии, пока не было. Однако глава узбекской диаспоры в Санкт-Петербурге и другие узбекские активисты опасаются, что после взрыва в метро отношение к ним со стороны властей изменится в худшую сторону.

После теракта в метро Санкт-Петербурга в редакцию «Озодлика» начали поступить сообщения об усилении проверок документов трудовых мигрантов со стороны полиции. Однако официальных сообщений о начале рейдов в местах, где работают и живут гастарбайтеры из стран Центральной Азии, пока не было. Однако глава узбекской диаспоры в Санкт-Петербурге и другие узбекские активисты опасаются, что после взрыва в метро отношение к ним со стороны властей изменится в худшую сторону.

Глава узбекской диаспоры: «Нет никаких оснований для паники»

После теракта в метрополитене Санкт-Петербурга в редакцию «Озодлика» поступило несколько сообщений о том, что в городе начали часто и придирчиво проверять документы трудовых мигрантов из стран Центральной Азии.

Собеседник, представившийся Каримом, который оказывает переводческие услуги своим соотечественникам в Санкт-Петербурге, подтвердил информацию об усилении проверок трудовых мигрантов со стороны местной полиции. По его словам, данную информацию 4 апреля ему сообщили несколько его соотечественников.

Карим, резко осуждающий теракт в питерском метрополитене, говорит, что полиция в основном обращает внимание на выходцев из Кыргызстана.

Однако сотрудник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области оставил без ответа вопрос репортера «Озодлика» о рейдах, проводимых в отношении трудовых мигрантов из стран Центральной Азии.

Карим считает, что кыргызстанцы оказались в поле зрения правоохранительных органов после сообщений о том, что теракт в метрополитене Санкт-Петербурга совершил 22-летний узбекский парень из кыргызского города Ош Акбаржон Джалилов. Он имел гражданство России. При взрыве ему оторвало голову.

Как говорит «Озодлику» руководитель общественной организации узбекской диаспоры Санкт-Петербурга «Турон» Алижон Хайдаров, «нет никаких оснований для паники по поводу рейдов». Он говорит, что после взрыва в метро 3 апреля местное население не изменило своего отношения к приезжим трудовым мигрантам:

– Санкт-Петербург всегда был многонациональным городом. Местные жители всегда были толерантны к мигрантам, – заявил нашему радио Алижон Хайдаров.

Сколько узбеков проживает в Санкт-Петербурге?

После того, как несколько лет назад некоторые СМИ сообщили о том, что в Санкт-Петербурге живет 850 тысяч узбеков, у общественности сложилось мнение, что каждый пятый житель этого города является узбеком.

Однако Федеральная миграционная служба РФ опровергла эти данные о количестве узбеков, проживающих в Санкт-Петербурге. По данным ФМС, в этом городе проживало 300-400 тысяч узбеков.

Некоторыми признаками роста количества узбеков в Санкт-Петербурге были выход газеты на узбекском языке и открытие этнических борделей.

По словам главы узбекской диаспоры в Санкт-Петербурге Алижона Хайдарова, в последние годы количество узбеков, проживающих в этом городе, резко снизилось.

Он говорит, что в результате падения курса рубля и начала экономического кризиса в России, в настоящее время в Санкт-Петербурге осталось около 200 тысяч узбеков.

Но, как говорит «Озодлику» Махмуд Маматмуминов главный редактор газеты «Турон», которая выходила в Санкт-Петербурге с 2011 по 2016 год и закрылась в связи с финансовыми проблемами, точных данных о количестве узбеков, проживающих в этом городе, нет:

– На вопрос, сколько узбеков живет в Санкт-Петербурге, не смогли ответить даже сами сотрудники ФМС, которая была ликвидирована в прошлом году. По моим расчетам, сегодня вместе с нелегальными мигрантами в этом городе живет около 500 тысяч узбеков. Мне известно, что в прошлом году патенты получили 300 тысяч узбекских трудовых мигрантов, – сказал нашему репортеру Махмуд Маматмуминов.

По словам собеседников «Озодлика», трудовые мигранты из Узбекистана, в основном, работают на строительных объектах.

Простые узбеки опасаются рейдов

Напомним, что 3 апреля бомба взорвалась в третьем вагоне поезда между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». По последним данным, погибли 14 человек, 51 пострадал. Генпрокуратура РФ назвала терактом взрыв в петербургском метро.

Сегодня губернатор города Георгий Полтавченко сообщил о том, что среди пострадавших в результате теракта в метро Санкт-Петербурга есть три гражданина иностранных государств, в том числе Узбекистана, Казахстана и Белоруссии.

Следственный комитет России во вторник опубликовал имена десяти погибших в результате теракта в метро Санкт-Петербурга. В сообщении СК РФ отмечается, что опознание еще четырех человек невозможно – для этого потребуется генетическая экспертиза.

Стоит напомнить, что в новогоднюю ночь в ночном клубе Reina в Стамбуле произошел теракт. Вначале полиция подозревала 28-летнего гражданина Кыргызстана Яхъе Машрапова в совершении нападения, но позже стало известно о его непричастности к теракту. Чуть позже полиция задержала выходца из Узбекистана Абдулкадыра Машарипова, который признал, что открыл стрельбу по посетителям ночного клуба. В результате нападения на ночной клуб Reina погибли 39 человек. «ИГ» взял на себя ответственность за теракт в ночном клубе.

После этого случая турецкая полиция провела ряд рейдов в нескольких городах страны. Проживающие в Стамбуле узбеки сообщали «Озодлику», что после нападения на ночной клуб отношение к ним в этом городе значительно ухудшилось.

Источник: http://rus.ozodlik.org