Имам мечети отказался от своего заявления о том, что мужчина-гинеколог – это позор

Во время своей проповеди на пятничной молитве в прошлую неделю главный имам мечети в Юнусабадском районе Ташкента назвал «позором» занятие мужчин гинекологией и акушерством. Данное заявление имама вызвало жаркие споры в социальных сетях. Во время беседы 4 апреля с репортером «Озодлика» имам сказал, что его «видеозаявление» было истолковано неправильно.

Во время своей проповеди на пятничной молитве в прошлую неделю главный имам мечети в Юнусабадском районе Ташкента назвал «позором» занятие мужчин гинекологией и акушерством. Данное заявление имама вызвало жаркие споры в социальных сетях. Во время беседы 4 апреля с репортером «Озодлика» имам сказал, что его «видеозаявление» было истолковано неправильно.

Во время своей проповеди в прошлую пятницу перед прихожанами юнусабадской мечети «Мирзо Юсуф» в Ташкенте имам-хатиб (главный имам) Рахматуллох Сайфутдинов заявил: «Нужно прекратить занятие мужчин гинекологией и акушерством, это уже стыдно». Видеозапись с проповедью имам-хатиба была распространена местными интернет-изданиями.

«Братья, на сегодняшний день один из вопросов, который нам нужно исправить, это перестать отдавать наших мальчиков на обучение по специальности «акушерство и гинекология». Давайте прекратим этот позор. В советские годы это считалось нормальным. Среди женщин распространилось такое мнение, что у мужчин руки очень «легкие». Многие из них хотели, чтобы роды у них принял именно мужчина-гинеколог. Но теперь поступать так стыдно. Теперь нужно прекратить это», – приводит текст видеозаписи с проповедью имама-хатиба Рахматуллох Сайфутдинова интернет-издание mehrob.uz.

Видеозапись с проповедью имама-хатиба Рахматуллох Сайфутдинова была выложена также в популярный интернет-портал YouTube.

После того, как данное заявление имам-хатиба вызвало жаркие споры в социальных сетях, 4 апреля репортер «Озодлика» связался по телефону с самим имамом Сайфутдиновым.

Во время краткой беседы имам-хатиб юнусабадской мечети заявил, что многие неправильно истолковали его слова. По его словам, он не имел ввиду то, что мужчины вообще не должны заниматься гинекологией.

– В данной речи я призвал обучать именно девочек гинекологии и акушерству. Это был призыв к созданию рабочих мест для женщин, – коротко ответил имам-хатиб Сайфутдинов и выключил свой телефон.

Призыв бывшего имама одной из главных пятничных мечетей Ташкента – «Минор» вызвал горячую дискуссию среди узбекских интернет-пользователей.

«Мы ведь не живем в темном средневековье! Если роженица борется со смертью, будет ли она обращать внимание на то, кто ей окажет помощь – мужчина или женщина? Это ведь полное невежество!», – написал один из пользователей Facebook'а Фахриддин Рахимов.

Еще один пользователь соцсети по имени Зафар поддержал призыв имама:

«Я присоединяюсь к сказанному имамом. Если у нас достаточно женщин-гинекологов, то никто из мужчин не позволит, чтобы его жену осмотрел мужчина-гинеколог».

Главный специалист Института Акушерства и Гинекологии в Ташкенте Рустам Рахимжанов в беседе с «Озодликом» сказал, что акушерство – нелегкое дело, которое невозможно возложить на плечи исключительно женщин-гинекологов.

Вместе с тем он добавил, что во время процесса родов роженица имеет полное право отказаться от услуг мужчины-гинеколога и попросить, чтобы роды у нее приняла женщина-врач:

– К нам часто обращаются женщины, которые говорят: «Муж попросил, чтобы мужчина-гинеколог не дотрагивался до меня, пусть роды у меня примет женщина-акушер». Мы стараемся выполнить их требование. Потому что мы – мусульмане! Но бывают случаи, когда нужно провести трудную гинекологическую операцию и возникает необходимость в мужских руках. В таких случаях на чашу весов ставится жизнь женщины, – говорит нашему радио ташкентский гинеколог.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда в Узбекистане звучат призывы не допустить, чтобы в роддомах работали мужчины.

В начале 90-х годов прошлого века известный узбекский певец Шерали Джураев, работавший в то время депутатом Олий Кенгаша (парламента), выступил с предложением принимать на работу в родильные дома исключительно женщин.

Источник: http://rus.ozodlik.org