Узбекские боевики в Сирии назначили себе нового временного главаря

Место главаря отряда узбекских боевиков имени имама «Аль-Бухари» Шейха Салахуддина, убитого в Сирии своими сподвижниками, занял таджикистанец, известный как Абу Юсуф. Об этом «Озодлику» (Узбекской редакции Радио «Свобода») сообщили независимые друг от друга несколько представителей боевых группировок в Сирии. Выходец из узбекского города Наманган Акмаль Джурабаев, ставший известным среди боевиков экстремистских группировок в Сирии и Ираке как Шейх Салахуддин, являлся одним из основателей отряда имени имама «Аль-Бухари».

Место главаря отряда узбекских боевиков имени имама «Аль-Бухари» Шейха Салахуддина, убитого в Сирии своими сподвижниками, занял таджикистанец, известный как Абу Юсуф. Об этом «Озодлику» (Узбекской редакции Радио «Свобода») сообщили независимые друг от друга несколько представителей боевых группировок в Сирии. Выходец из узбекского города Наманган Акмаль Джурабаев, ставший известным среди боевиков экстремистских группировок в Сирии и Ираке как Шейх Салахуддин, являлся одним из основателей отряда имени имама «Аль-Бухари».

Убийство Салахуддина

По словам представителей группировок боевиков в Сирии, 43-летний Шейх Салахуддин был застрелен одним из членов возглавляемого им отряда в минувший четверг, 27 апреля, в мечети в городе Идлиб, во время совершения вечерней молитвы вместе с шестью сподвижниками.

Во время данного инцидента, кроме Шейха Салахуддина, были убиты еще трое боевиков, двое получили ранения.

Человека, убившего Шейха Салахуддина и трех его сподвижников, задержать не удалось, поскольку он попытался скрыться с места происшествия.

В тот же день отряд имени имама «Аль-Бухари» объявил в розыск мужчину, убившего Шейха Салахуддина, и пообещал вознаграждение в размере 1 миллиона сирийского фунта (около 4700 долларов США) за информацию о месте его нахождения.

Чуть позже запращенная в ряде стран террористическая группировка «Исламское государство» («ИГ») распространила заявление, в котором говорится, что убийство Шейха Салахуддина было запланировано и осуществлено боевиками группировки «Хурасан», которое считается крылом «ИГ», состоящим в основном из боевиков из стран Цетральной Азии.

«Вчера эмир отряда имени имама «Аль-Бухари» Шейх Салахуддин получил наказание по шариату за все содеянные предательства», – говорится в заявлении «ИГ», распространенном в мессенджере Telegram.

Во второй половине дня 28 апреля один из членов отряда имени имама «Аль-Бухари» сообщил «Озодлику» о том, что убийца Шейха Салахуддина был пойман:

«Наш отряд бросил все силы на то, чтобы поймать убийцу. В пятницу он был задержан нашими боевиками. Нападавшего зовут Джобир. Наши ребята накрыли дом, который он посещал. Внутри дома находились 12 женщин и 10 мужчин. Это были узбекские и таджикские семьи, которые направлялись в Давлу (территории, подконтрольные «ИГ» – Ред.), – сказал репортеру «Озодлика» один из боевиков отряда имени имама «Аль-Бухари».

Шейх из Намангана

Акмаль Джурабаев – это настоящее (паспортное) имя убитого главаря отряда имени имама «Аль-Бухари» Шейха Салахуддина. Он родился и вырос в городе Наманган, который расположен в Ферганской долине Узбекистана.

Шейх Салахуддин возглавлял отряд имени имама «Аль-Бухари», который был создан спустя небольшое время после начала в 2011 году гражданской войны в Сирии, с первых дней основания данной группировки.

Отряд имени имама «Аль-Бухари» был создан с разрешения руководства группировки «Талибан».

Напомним, что 19 июля 2016 года отряд имени имама «Аль-Бухари» сообщил на своем веб-сайте о том, что боевики группировки присягнули на верность новому главе талибов Мавлави Мулле Наибатуллах Ахундзаде.

Отряд имени имама «Аль-Бухари» прославился в 2013 году в качестве одной из крупных повстанческих группировок, воюющей в Сирии против режима Башара Асада.

В последние годы главарь отряда Шейх Салахуддин прославился среди пользователей Интернета своими выступлениями на религиозные и политические темы.

Если верить словам Шейха Салахуддина, сказанным им во время своих видеообращений, то перед тем, как отправиться в Сирию, он долгое время находился в Афганистане и встречался с несколькими лидерами талибов.

В частности, имеется иформация о том, что в прошлом Шейх Салахуддин встречался с одним из лидеров группировки «Талибан» Сираджуддином Хаккани.

Один из сыновей Шейха Салахуддина был убит в 2015 году в Идлибе.

Новый временный главарь

Как сообщили «Озодлику» узбекские боевики в Сирии, временным главарем отряда имени имама «Аль-Бухари» был назначен боевик, известный по прозвищу Абу Юсуф.

По словам узбекского журналиста в Стамбуле, который следит за деятельностью узбекских боевиков в Сирии, Абу Юсуф прославился среди узбекских боевиков, как командир, владеющий религиозными знаниями:

– Про этого парня имеется не так уж и много информации. Известно лишь, что в последнее время он возглавлял несколько операций против армии президента Башара Асада и нескольких повстанческих группировок в Идлибе. Он завоевал авторитет в качестве военного стратега. Также говорят также, что он владеет религиозными знаниями, – сказал на анонимных условиях нашему радио один из узбекских журналистов, базирующийся в Стамбуле.

Ожидается, что имя постоянного главаря отряда имени имама «Аль-Бухари» будет объявлено в самое в ближайшее время.

Узбекские боевики в Сирии

Известно, что на территории Сирии и Ирака существуют три группировки узбекских боевиков.

Одна из них – отряд имени имама «Аль-Бухари», главарь которого Шейх Салахуддин был убит 27 апреля этого года.

Как говорит узбекский журналист в Стамбуле, в составе отряда воюют более 500 боевиков.

По некоторым данным, большинство боевиков отряда являются выходцами из Узбекистана.

Еще одной известной группировкой узбекских боевиков в Сирии и Ираке является «Таухид валь-Джихад» присягнули на верность «Аль-Каиде».

По некоторым данным, большую часть боевиков данной группировки составляют этнические узбеки из Кыргызстана.

В 2014 году главарь группировки, выходец из кыргызского города Ош Абу Салах присягнул террористической группировке «Джабхат ан-Нусра» и ее прародительнице «Аль-Каиде».

Обе группировки активно действуют на территории Идлиба, провинции на северо-западе Сирии.

По данным международных аналитических центров и сообщениям из Сирии и Ирака, обе группировки регулярно воюют в составе «Джабхат ан-Нусры».

Третьей известной группировкой узбекских боевиков в Сирии является «Хурасан» – крыло «Исламского государства», которое является заклятым врагом «Джабхат ан-Нусры».

В распоряжении редакции «Озодлика» не имеется никакой информации ни о руководителе данного крыла, ни о количестве боевиков в ее составе.

Источник: http://rus.ozodlik.org