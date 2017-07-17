Узбекистан уделяет "особое внимание" взаимоотношениям с Афганистаном

Ряд инициатив Узбекистана, направленных на оказание помощи Афганистану, подчеркивают "особое внимание", которое Ташкент уделяет своему южному соседу.

На этой неделе власти Узбекистана планировали принять проект «О диверсификации внешнеторговых маршрутов перевозки грузов и их интеграции в международную инфраструктуру».

Для перевозки грузов по территории Узбекистана проект предусматривает строительство железной и автомобильной дорог, а также высоковольтной линии электропередач в северной части Афганистана, сообщил «Каравансараю» представитель Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли (МВЭСиТ) Нурали Кузиев.

В начале нынешнего десятилетия Узбекистан построил единственную в Афганистане железнодорожную магистраль большой протяженности по маршруту «Хайратон - Мазари-Шариф».

«С технической точки зрения компания "Узбекские железные дороги" полностью готова к успешному осуществлению еще одного проекта на севере Афганистана, – сказал «Каравансараю» представитель компании Ойбек Мамадалиев. – Построенная нами железная дорога "Хайратон - Мазари-Шариф" [открытая в 2011 году] стабильно выполняет свои функции. В безопасной обстановке мы можем построить планируемую железную дорогу [по маршруту Мазари-Шариф – Герат] очень быстро. Но... сначала правительства должны подписать соответствующие соглашения».

«Афганистан является перспективным рынком сбыта для узбекских предпринимателей, так как он слабо освоен международными брендами, – сказал «Каравансараю» узбекский экономист Шукурулло Мавлонов. – Здесь есть шансы для наших производителей бытовой техники, автомобилей, а особенно – сельскохозяйственной продукции».

Чем спокойнее будет обстановка, тем больше будет расти товарооборот, добавил он.

Узбекистан будет играть активную роль в разрешении афганского кризиса, сказал на заседании Международного пресс-клуба 21 июня начальник управления МИДа Узбекистана по сотрудничеству со странами СНГ Рахматулла Назаров, передает Podrobno.uz.

«Только вовлекая Афганистан в экономические проекты мы можем решить проблему, присутствующую там на сегодняшний день. Мы призываем международное сообщество, чтобы экономическая помощь, под эгидой ООН, концентрировалась на оказание помощи народу Афганистана», – сказал Назаров.

В январе 2017 г.узбекские бизнесмены подписали в Кабуле договорыо поставках товаров в Афганистан на сумму более 49,3 миллионов долл. США (193,7 миллиардов сумов). Власти двух стран надеются довести объем товарооборота до 1,5 млрд долл. (5,89 триллионов сумов).

"Особое внимание"

«[Президент Узбекистана] Шавкат Мирзиёев уделяет отношениям с Афганистаном особое внимание», – сказал на заседании Международного пресс-клуба в Ташкенте заместитель председателя Сената Узбекистана Садык Сафаев, работавший на должности специального представителя в Афганистане с 1996 по 2001 годы. Об этом сообщает информационное издание «Новости Узбекистана».

Решение Мирзиёева о назначении специального представителя Президента по Афганистану, который будет выполнять функции посредника с афганским президентом Ашрафом Гани, «стало еще одним проявлением внимания» к отношениям с Кабулом, добавил Сафаев.

Этот новый представитель, Исматулла Иргашев, возглавил узбекскую делегацию 6 июня на международной конференции «Кабульский процесс» в Кабуле, на которой присутствовали «делегации из более 20 стран», говорится в заявлении Министерства иностранных дел Узбекистана.

В частности, на конференции были затронуты такие темы, как «проблемы безопасности и угрозы терроризма в Афганистане», сообщили в Министерстве.

Источник: http://central.asia-news.com/ru