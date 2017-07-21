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В Узбекистане уровень большинства имамов по итогам теста признан ниже среднего21.07.2017 | Интервью
Духовное управление мусульман Узбекистана (ДУМУ) провело собеседование с более пятью тысячью имамами и имам-наибами для выявления уровня их знаний. Сообщается, что в отношении имамов и их заместителей с низким уровнем религиозных знаний не будут применены никакие меры. Как сообщил начальник отдела кадров Духовного управления мусульман Узбекистана Абдуманнап Усманов, собеседование проводили известные в Ташкенте имамы и сотрудники управления.
«Мы проверили уровень научных знаний имамов, чтобы узнать, в каком направлении их можно будет использовать в будущем. Сейчас в стране открываются большие научные центры. Поэтому мы хотели узнать, кого из имамов можно будет отправить на работу в эти центры», – сказал он. По его словам, имамы, чьи научные знания были признаны слабыми, в будущем могут быть отстранены от работы, но пока в отношении них не будут применены никакие меры. «Итоги собеседования будут известны через 20 дней», - сообщил Абдуманнап Усманов. Один из имамов из Ферганы, который участвовал на собеседовании в качестве советника, рассказал о том, что уровень научных знаний большинства имамов признан ниже среднего и при этом их материальное положение оставляет желать лучшего: - Их зарплата составляет 1-1,5 миллиона сумов (120-180 долларов США), половину которой они отдают за налоги. Многие из них работают ради Аллаха, не получая зарплаты. В мечеть они ходят только ради того, чтобы прочитать намаз, книги они не читают. Многие имамы занимаются частным извозом, земледелием. Хотя многие из них закончили медресе Духовного управления мусульман, но знаний у них нет, – сказал он.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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