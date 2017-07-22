Для президента Мирзияева собирают мнения имамов о религиозной политике

Духовное управление мусульман Узбекистана (ДУМУ) собирает у более 5 тысяч имамов, работающих по всех стране, мнения и предложения для президента Шавката Мирзияева. По словам одного из имамов в Намангане, недавно имамам раздали образцы вопросника, состоящего из двух страниц, в котором имамы, изложили свои мнения, в основном, по пяти направлениям. В прошлом месяце во время видеоселекторного совещания с представителями мусульманского духовенства Мирзияев поинтересовался их мнением.

По словам имама из Намангана, который изложил письменно свои мнения для президента, специальная группа, состоящая из сотрудников местных органов и хокимията (администрации), собирала листки с мнениями имамов из Наманганской области в течение пяти дней:

– Нам дали образец, выпущенный Духовным управлением мусульман Узбекистана, в котором написаны следующие мнения по пяти направлениям: мы заставили членов религиозно-экстремистских течений раскаяться в содеянном и вернули их в свои ряды, сократили количество разводов, вернули в школы учеников, которые не посещали учебу, провели разъяснительные работы против суицидов, провели работу против многоженства. Мы переписали все это точь-в-точь, – сказал «Озодлику» на анонимных условиях имам из Намангана.

Напомним, что 15 июня президент Узбекистана Шавкат Мирзияев провел видеоселекторное совещание с участием имамов и религиозных деятелей, для участия в котором в Ташкент были приглашены более 1 200 имамов и еще 8 тысяч участников со всех областей.

Во время прошедшего в прошлом месяце видеоселекторного совещания глава государства попросил имамов высказать свои мнения и предложения относительно религиозной политики в Узбекистане, а также рассказать о своих проблемах.

Однако имам из Намагана, который участвовал в этом видеоселекторном совещании, находясь в своей области, считает, что Духовное управление мусульман Узбекистана немного исказило сказанное президентом:

– Наш президент во время того видеоселекторного совещания сказал имамам: «Если у вас имеются какие-то проблемы, нерешаемые вопросы, расскажите мне о них». Он спросил у имамов с хорошими намерениями. Однако вопросник ДУМУ, который мы заполнили, похож на какой-то отчет. Нас заставили написать о том, что мы были воодушевлены делами президента, оправдали столько-то верующих, вели пропаганду среди сколько-то людей и т.д. Если честно, мы не смогли написать президенту то, что нас мучает на самом деле, – сказал «Озодлику» имам из Намангана.

Во время освещения данной темы наш репортер связался с начальником отдела кадров ДУМУ Абдуманнопом Усмановым, который в свою очередь опроверг информацию о том, что у имамов собирали мнения на основании определенного образца.

По его словам, имамы и имам-наибы (заместители имамов), работающие в 2037 мечетях по всей республике, свободно высказывают свою позицию президенту Мирзияеву:

– Сейчас мы собираем мнения всех имамов. Если у них имеются какие-то проблемы, они открыто пишут об этом президенту. Мы соберем, обсудим их, а потом объявим о результате, – сказал репортеру «Озодлика» в беседе без микрофона начальник отдела кадров ДУМУ Абдуманноп Усманов.

Напомним, что после видеоселекторного совещания, прошедшего в июне месяце, Духовное управление мусульман Узбекистана и Комитет по делам религий при Кабинете Министров провели беседу с имамами по всей стране.

По данным ДУМУ, собеседование было проведено с целью выявления уровня знаний имамов. Сообщалось, что в отношении имамов и их заместителей с низким уровнем религиозных знаний не будут применены никакие меры. Некоторые имамы из областей Узбекистана назвали проведенную с ними беседу «аттестацией», а также пожаловались нашему радио на свое плачевное социально-финансовое положение. По их словам, многие из них вынуждены существовать на пожертвования прихожан мечетей.

По официальным данным, сегодня в Узбекистане действуют 2037 мечетей, в которых работают более пяти тысяч имамов и имам-наибов. По данным ДУМУ, 80-90 процентов имамов в Узбекистане обеспечены зарплатой, которая составляет от 300 тысяч (около 35 долларов США) до 1-1,5 миллиона сумов (120-180 долларов США). Ежемесячный уровень зарплаты имамов устанавливается трудовым коллективом за счет доходов мечети и пожертвований прихожан.

По словам одного из ферганских имамов, с которым пообщался репортер «Озодлика», «половину своей зарплаты в 1,5 миллиона сумов имамы вынуждены отдавать за налоги, а некоторые имамы и вовсе вынуждены работать на бесплатной основе».

Источник: https://rus.ozodlik.org