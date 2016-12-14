Шавкат Мирзияев присягнул на Коране и Конституции

Сегодня избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзияев принес присягу на совместном заседании обеих палат парламента и вступил в должность главы государства. Мирзияев, победивший на президентских выборах 4 декабря, принес присягу на Священном Коране и Конституции Узбекистана.

На церемонии принесения присяги, по сообщениям, участвуют члены правительства Узбекистана, руководители министерств и госучреждений, руководство Центральной избирательной комиссии, главы посольств зарубежных государств и представительств международных организаций в Ташкенте, а также местные и зарубежные журналисты.

По данным ЦИК республики, на прошедших 4 декабря выборах президента Узбекистана врио президента, премьер-министр и кандидат от Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) Шавкат Мирзияев одержал победу, получив 88,61% голосов избирателей.

На сегодняшнем заседании председатель Центральной избирательной комиссии Узбекистана Мирзо Улугбек Абдусаломов поздравил Шавката Мирзияева с победой и вручил ему удостоверение Президента Республики Узбекистан и свидетельство Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан.

В соответствии со статьей 92 Конституции Республики Узбекистан президент Шавкат Мирзияев принес присягу: «Торжественно клянусь верно служить народу Узбекистана, строго следовать Конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на Президента Республики Узбекистан обязанности».

Внеочередные выборы в Узбекистане состоялись после смерти первого президента Ислама Каримова, который скончался 2 сентября в возрасте 78 лет в результате кровоизлияния в мозг.

После смерти Ислама Каримова Шавкат Мирзияев, более десяти лет занимавший пост премьер-министра, был назначен временно исполняющим обязанности президента.

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