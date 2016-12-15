Новые власти Узбекистана намерены запретить курение кальяна

Узбекские власти начали в стране масштабную пиар-кампанию за запрет курения кальяна в кафе, ресторанах и общественных местах.

12 декабря государственное телевидение показало сюжет о курении кальянов, где было сказано, что это «чуждые» узбекской нации ценности, навязанные массовой культурой». Запрет на курение кальяна, как следует из сюжета абсолютно необходим, так как молодые люди, которые это делают, становятся «рабами» вредной привычки и «кальян начинает занимать их разум».

Ранее узбекские власти также разместили несколько статей с призывами к запрету в крупнейших газетах. Заметки вышли в «Халқ сўзи» («Народное слово») и других изданиях и тоже описывали вред, наносимый курением кальяна.

До сих пор кальян в узбекских кафе и ресторанах можно курить без ограничений, при условии, что клиент предъявит паспорт или другой документ, из которого следует, что он старше двадцати лет. Однако Министерство здравоохранения с марта 2016 года ввело запреты на потребление алкоголя и табака (сигарет) в общественных местах, таких как отели, кафе и ночные клубы. Кальян, по всей видимости, ждут такие же жесткие ограничения.

Узбекские чиновники ссылаются на доклад Всемирной организации здравоохранения (WHO), согласно которому, курение кальяна в сто раз вреднее для потребителя, чем курение сигарет, поскольку курение кальяна – длительный процесс, который может продолжаться часами. В результате курящий получает значительную дозу диоксида углерода, дегтя, мышьяка, никотина, хрома, свинца и других химических соединений, что приводит к раку и болезням сердечно-сосудистой системы.

Узбекские врачи также обращают внимание на то, что курение кальяна компанией может привести к распространению инфекций, даже если курящие используют сменные наконечники-мундштуки.

Схожие меры по запрету кальяна недавно начали разрабатывать власти соседнего Таджикистана. Министерство здравоохранения Таджикистана уже подготовило поправки в закон «Об ограничениях на использование табачных изделий». Если он будет принят, использование кальяна и его реклама в общественных местах будут запрещены по всей стране.

Озодлик