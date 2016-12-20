Над могилой Ислама Каримова установят мавзолей

Как стало известно «Озодлику» со слов собственных источников, на месте захоронения первого президента Узбекистана Ислама Каримова в Самарканде будет установлен мавзолей. 19 декабря комиссия, в состав которой вошли представители Министерства по делам культуры и спорта, Академии художеств и Союза архитекторов Узбекистана, обсудила макеты «Мемориального комплекса Ислама Каримова», который будет установлен на малой родине покойного главы государства Узбекистана.

На обсуждение представлены два макета

Как сообщил источник «Озодлика» в Академии художеств Узбекистана, макеты «Мемориального комплекса Ислама Каримова» были представлены Главным научно-производственным управлением по охране и использованию объектов культурного наследия Министерства по делам культуры и спорта:

–​ Были представлены два макета. Один выглядит в виде куполообразного мавзолея, второй –​ большой словно «Мемориальный комплекс Имама Аль-Бухари». Первый вариант предусматривает установление на месте захоронения Каримова среднего по размеру мавзолея в 200 кв.м. Он немного похож на мавзолей Сапармурату Туркменбаши. Второй выглядит как большой комплекс с минаретами. В обоих макетах предусмотрено украшение мавзолея Каримова мозаикой белого и голубого цвета, –​ говорит источник «Озодлика» в Академии художеств Узбекистана.

По его словам, представленные на обсуждение макеты пока не утверждены:

–​ Комиссия обсудила эти макеты. Были высказаны как положительные, так и негативные мнения относительно двух вариантов макетов. Сейчас принято решение совместно с Духовным управлением Узбекистана разработать третий вариант макета, – сказал наш источник.

Напомним, что после того, как 2 сентября этого года было официально объявлено о кончине Ислама Каримова, сообщалось о создании Государственной комиссии по увековечиванию памяти первого президента Узбекистана.

Новый ритуал

В течение последних трех месяцев многие главы государств и другие высокопоставленные чиновники из разных стран мира посетили Самарканд, чтобы почтить память Ислама Каримова. В настоящее время над могилой Каримова в комплексе Шахи-Зинда сооружен временный шатер.

Как стало известно «Озодлику» со слов собственных источников, вопрос строительства мавзолея над могилой Ислама Каримова контролирует премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

​Во сколько обойдется мавзолей Ислама Каримова?

Сколько денег будет выделено из государственного бюджета на строительство мавзолея первого президента Узбекистана Ислама Каримова пока неизвестно.

В беседе с репортером «Озодлика» скульптор из Алматы Ербосын Мельдибеков говорит, что строительство достойного мавзолея президента может слишком дорого обойтись Узбекистану:

– В 2006 году после смерти первого президента Туркменистана ему был построен мавзолей. Тогда на строительство этого мавзолея было потрачено 170 миллионов долларов США. Но это не значит, что на строительство мавзолея Каримова уйдет столько же денег. Если будут использованы такие материалы как мрамор и гранит, будет привезена голубая мозаика из Исфахана, то это будет стоить очень дорого. Если же при строительстве будут использованы бетон, искусственный мрамор и лакированное листовое железо, то это обойдется дешевле, – говорит нашему радио казахстанский скульптор.

Будет ли испорчен исторический вид Шахи-Зинды?

Между тем, скульптор обратил внимание еще на один аспект этого вопроса:

– Село Кипчак, где находится мавзолей Сапармурата Ниязова, был раньше заброшенной степью. То есть, до установления мавзолея здесь не было мемориальных комплексов. Однако могила Ислама Каримова находится в историческом комплексе Шахи-Зинда в Самарканде. В данном случае возводимый объект не должен испортить исторический вид данной местности. Строительство нового здания в комплексе Шахи-Зинда наведет тень на историчность комплекса. Для меня интересно знать, как узбекские скульпторы решат эту проблему, – сказал репортеру «Озодлика» Ербосын Мельдибеков.

Помимо мавзолея, в Самарканде и Ташкенте ожидается установление памятников Исламу Каримову.

Напомним, что 6 декабря этого года было объявлено о том, что новый президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подписал постановление об организации международного творческого конкурса на создание памятника первому президенту республики Исламу Каримову.

Увековечивание памяти Каримова ​

Как говорит источник «Озодлика» в Академии художеств Узбекистана, комиссия по организации конкурса на создание памятника Каримову уже начала работу.

Изменение названия столичной мечети «Джурабек» на «Ислом-ота» – это пока единственный случай в Узбекистане, связанный с увековечиванием памяти первого президента республики.

Чуть ранее в целях увековечивания памяти первого президента Узбекистана был основан Фонд имени Ислама Каримова.

Между тем в Туркменистане площадь и сквер названы в честь Ислама Каримова, к открытию памятника первого узбекского президента наносятся последние штрихи.

Кроме того, сквер в центре Москвы назван в честь Ислама Каримова.

Узбекская диаспора в Санкт-Петербурге выступила с инициативой к городским властям назвать один из безымянных мостов города в честь покойного узбекского лидера.