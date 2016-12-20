В четырех областях Узбекистана начали показывать российские телеканалы

Уже в течение целой недели жители Ташкентской, Андижанской, Ферганской и Наманганской областей смотрят помимо узбекских телеканалов, еще и более десятка российских телеканалов. Как заявили в компании UZDIGITAL TV, в настоящее время в этих областях тестируется Т-2 режим нового цифрового телевидения, к которому также подключены российские телеканалы. Сообщается, что начиная с 2017 года телепередачи для телезрителей станут платными.

Как говорит «Озодлику» учитель из Папского района Наманганской области Шариф Абдуллаев, уже целую неделю местные жители смотрят по телевизору российские телеканалы:

– Вначале начали показывать 15 российских телеканалов. Затем показ пяти телеканалов был приостановлен, появилась надпись «нет сигнала». Но осташиеся 10 все ще показывают. Очень чисто показывают Первый канал, РТР, НТВ, телеканал «Звезда» и другие. Мы смотрим их через антенну, которая ловит наши узбекские телеканалы. Наши радуются и говорят, что теперь не надо устанавливать спутниковую антенну, – говорит Шариф Абдуллаев.

По словам телемастера из Намангана Нуманжана, для качественного просмотра узбекских телеканалов люди установили тюнеры к антеннам на крышах своих домов:

– Сейчас есть такое оборудование как тюнер. Если вы установите его к своей антенне, то сможете подключиться к цифровому ТВ и получить доступ к качественному просмотру телепередач. Люди, у которых подключен этот тюнер, смотрят российские телеканалы. Сейчас практически все жители установили к своим антеннам эти тюнеры, – говорит нашему репортеру наманганский телемастер.

Не представившийся специалист компании UZDIGITAL TV в разговоре с репортером «Озодлика» подтвердил информацию о том, что в крупных областях Узбекистана действительно ведется трансляция российских телеканалов. По его словам, это осуществляется в рамках тестирования нового цифрового телевидения:

– Пока что это происходит в тестовом режиме. Бог даст, если мы откроемся с нового года, то люди могут купить новое оборудование и смотреть эти телеканалы. Сейчас они смотрят 12 узбекистанских телеканалов в стандартном режиме, теперь мы тестируем режим Т-2. Скоро будут подключены и другие телеканалы, в том числе и российские телеканалы. С нового года подключение к цифровому телевидению будет платным, – заявил сотрудник компании UZDIGITAL TV.

По словам одного из независимых журналистов из Андижана, для просмотра нового цифрового ТВ людям необходимо приобрести специальный тюнер для спутниковой антенны:

– Сейчас такие тюнеры стоят на базаре около 150-200 тысяч сумов. В основном их производят в Китае. Но по моим данным, после запуска нового цифрового телевидения нужно будет купить тюнер, произведенный местной компанией «Артель». То есть, у людей появится возможность производить оплату через специальный чип, установленный к этим тюнерам, – говорит журналист.

В разговоре с репортером «Озодлика» независимый журналист из Узбекистана Алимардон Аннаев считает, что телевидение Узбекистана никогда не было независимым и поэтому неожиданное вещание российских телеканалов на территории Узбекистана является опасным:

– Из-за того, что годами в Узбекистане существовала информационная пустота, у людей возросла потребность в объективной информации. У нас сейчас люди берут основновную информацию с интернет-сайтов. 90 процентов этой информации переводят с российских интернет-сайтов. То есть, к этой информации наши люди относятся с призмы российских журналистов, с призмы Кремля. Нашим людям внушается их отношение и взгляды к cобытиям. А что будет, если весь Узбекистан будет смотреть российские каналы? Возможно, что у наших людей есть потребность к их развлекательным передачам. Однако не трудно представить, насколько будет вредным для узбекистанцев слушать слова прокремлевских идеологов в других политических телепередачах, – считает независимый журналист Алимардон Аннаев.