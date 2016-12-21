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Республика Узбекистан

Мосгордума одобрила установку в Москве памятника Исламу Каримову

21.12.2016 | Новости

Мосгордума на заседании 21 декабря приняла постановление о возведении в Москве памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову.

Инициатива установки памятника Каримову в Москве принадлежит узбекским властям. Монумент планируется поставить между домом 39 по улице Большая Полянка и домом 13 в 1-м Казачьем переулке вблизи посольства Узбекистана. Ранее проект памятника уже был одобрен Комиссией по монументальному искусству Москвы, однако как он будет выглядеть – до сих пор неизвестно. Посол Узбекистана в РФ Бахром Ашрафханов обещал, что «проект памятника будет выбран по результатам международного конкурса».

Рядом с памятником и посольством также будет разбит сквер имени Каримова. Его проект президиум правительства Москвы одобрил в начале ноября.

Финансирование скульптурной части создания памятника в размере 35 млн рублей возьмет на себя узбекская сторона, но строительные работы и работы по благоустройству скверы будут проведены за счет бюджета Москвы.

Ислам Каримов умер в начале сентября 2016 года, и его могила уже стала объекта паломничества в Узбекистане.

 

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