Душанбе и Ташкент подписали протокол о возобновлении авиасообщения

Протокол о возобновлении авиасообщения между Ташкентом и Душанбе был подписан 28 декабря по итогам заседания таджикско-узбекской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

По итогам завершившегося 28 декабря в Душанбе очередного заседания таджикско-узбекской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству был подписан протокол о проведении в апреле 2017 года в столице Таджикистана выставки промышленных товаров Узбекистана. Планируется, что на выставке будет представлена продукция, начиная от узбекского автопрома до продуктов питании. «По итогам выставки впервые в Душанбе состоится бизнес-форум таджикских и узбекских деловых кругов», - сообщил «АП» источник в правительстве Таджикистана.

Кроме того, была достигнута договоренность о проведении летом будущего года в Таджикистане Дней культуры Узбекистана.

Также по итогам вчерашнего заседания были подписаны протоколы о возобновлении авиасообщения, о понижающем коэффициенте на железнодорожные перевозки и о взаимных поставках продукции из Узбекистана в Таджикистан и обратно. «В частности, был подписан протокол о возобновлении авиасообщения между столицами двух государств в первой половине 2017 года, также о том, что узбекские промышленники будут покупать таджикский алюминий», - сообщил в СМИ посол Узбекистана в Таджикистане Шокасым Шоисламов.

Напомним, ранее сообщалось, что до решения вопроса о смягчении или снятии визового режима между двумя странами было решено, что пассажиры авиарейсов Душанбе-Ташкент-Душанбе могут получать визы прямо в аэропортах.

Соответствующим министерствам и ведомствам двух государств было поручено подготовить проект соглашения о возобновлении движения пассажирских автобусов и поездов.

Следующее заседание межправкомиссии пройдёт в Ташкенте в 2017 году.

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