Шавката Мирзияева пригласили в Таджикистан

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пригласил своего узбекского коллегу Шавката Мирзиеева посетить Таджикистан с официальным визитом в удобное для него время, сообщает пресс-служба правительства Узбекистана.

Эмомали Рахмон передал приглашение в ходе встречи с узбекской делегацией, которая принимала участие в четвертом заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, состоявшемся в Душанбе 27-28 декабря.

В сообщении отмечается, что обе стороны имеют большие планы по дальнейшему наращиванию плодотворного сотрудничества, реализации совместных проектов экономического характера, развитию культурного и межнационального диалога.

«В рамках заседания был рассмотрен широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе основные параметры взаимодействия в сферах экономики и торговли, транспорта, промышленности, культуры, образования, спорта и здравоохранения», - сказано в сообщении.

Очередного заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Таджикистаном было решено провести в Ташкенте в 2017 году.

Узбекистан и Таджикистан с начала 90-ых годов жили в изоляции друг от друга. Страны не имели авиасообщения, практически отсутствовали торговые, экономические и политические связи.

Отношения стали налаживаться в текущем году: так, 30 ноября состоялся первый с 1992 года чартерный авиарейс из Ташкента в Душанбе. Стороны также договорились о восстановлении регулярного авиасообщения с начала 2017 года. Также планируется наладить железнодорожное и автобусное сообщение и облегчить визовый режим, действующий с 2000 года. В начале 2017 года Ташкент планирует организовать в Душанбе грандиозную выставку товаров, произведенных в Узбекистане – от продукции узбекского автопрома, до продовольственных товаров. По итогам выставки в Душанбе пройдет первый в истории стран бизнес-форум таджикских и узбекских деловых кругов.

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