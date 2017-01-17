МВД планирует провести живое интерактивное общение по амнистии Мирзияева

Министерство внутренних дел Узбекистана в целях представления ответов на интересующие граждан вопросы, связанные с исполнением постановления об амнистии, принятого 12 октября 2016 года, планирует на следующей неделе провести интерактивное общение с населением страны.

Министерство внутренних дел Узбекистана в целях представления ответов на интересующие граждан вопросы, связанные с исполнением постановления об амнистии, принятого 12 октября 2016 года, планирует на следующей неделе провести интерактивное общение с населением страны.

Представитель пресс-службы Министерства внутренних дел Узбекистана, 19 января с 10:00 до 13:00 по местному времени граждане могут обратиться с интересующими их вопросами на «горячую линию» МВД.

– Специалисты МВД, Верховного суда, Генеральной прокуратуры и Главного управления исполнения наказаний будут в тот день принимать участие в живом интерактивном общении. Они ответят на все интересующие граждан вопросы, касающиеся амнистии, – сказал репортеру «Озодлику» представитель пресс-службы МВД.

Напомним, что 12 октября прошлого года Сенат Олий Мажлиса принял постановление об амнистии, внесенное на рассмотрение парламента Шавкатом Мирзияевым, который на тот момент являлся временно исполняющим обязанности президента Узбекистана. С декабря началось исполнение постановления об амнистии.

Постановление об амнистии предусматривает освобождение из мест лишения свободы следующей категории лиц: женщин; лиц, которым на момент совершения преступления не исполнилось 18 лет; мужчин старше 60 лет.

Кроме того, в документе предлагается освободить раскаявшихся граждан, впервые осужденных за участие в запрещенных организациях, совершивших преступление против безопасности общественности.

Точное число подпавших под амнистию пока не сообщается.

В ноябре 2016 года согласно последнему постановлению об амнистии на свободу вышел политзаключенный Самандар Куканов, отсидевший в тюрьме практически 24 года.

Будет ли применен акт об амнистии к остальным политзаключенным, пока неизвестно.

Ранее «Озодлик» сообщал о том, что в декабре прошлого года состоялось судебное заседание в отношении 63-летнего политзаключенного Мухаммада Бекжана, который сидит в колонии с 1999 года. Источники нашего радио сообщали о том, что он был обвинен в неповиновении требованиям администрации колонии. По их словам, существует вероятность продления срока его заключения.

Согласно отчету Международного центра изучения тюрем за 2016 год, в пенитенциарных учреждениях Узбекистана содержится около 44 тысяч человек.

На каждые 100 тысяч населения страны приходится 150 заключенных, по этому показателю Узбекистан занимает 101 место в мире.

Однако правительство Узбекистана отрицает наличие политзаключенных в стране.

– У нас нет такого понятия как политзаключенный. Есть преступники и они должны сидеть в тюрьме, – заявил в беседе 10 января с репортером «Озодлика» представитель пресс-службы МВД Узбекистана.

Новоизбранный президент Узбекистана Шавкат Мирзияев объявил 2017 год «Годом диалога с народом и интересов человека».

Сообщается, что запланированное министерством внутренних дел на 19 января открытое интерактивное общение с гражданами является одним из мероприятий, приуроченных к этому Году.

Источник: http://rus.ozodlik.org/a/28224355.html