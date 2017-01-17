Спецслужбы Узбекистана изучают ситуацию с задержанным за совершение теракта в Турции

Спецслужбы Узбекистана изучают ситуацию, связанную с задержанием подозреваемого в совершении теракта в Стамбуле в новогоднюю ночь, официальных данных из Турции пока не поступало, сообщил во вторник РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

Спецслужбы Узбекистана изучают ситуацию, связанную с задержанием подозреваемого в совершении теракта в Стамбуле в новогоднюю ночь, официальных данных из Турции пока не поступало, сообщил во вторник РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

«Идет мониторинг ситуации вокруг задержанного в Стамбуле минувшей ночью, но официальных документов к настоящему моменту от турецкой стороны еще не поступало», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, об идентификации гражданства задержанного пока говорить еще рано.

Ранее, губернатор Стамбула Васип Шахин подтвердил, что Абдулгадир Машарипов, которого обвиняют в нападении на клуб Reina в новогоднюю ночь, признал свою вину, передает Reuters.

По его словам, уроженец Узбекистана Абдулькадир Машарипов, 1983 года рождения, прибыл в Турцию в январе 2016 года.

«Управление полиции города проделало очень серьезную и комплексную работу по задержанию исполнителя теракта. Ночью 17 января исполнитель теракта был задержан в ходе операции в районе Эсенюрт. Им оказался гражданин Узбекистана Абдулкадир Машарипов, 1983 года рождения. Масхарипов получил образование в Афганистане, знает четыре языка. Это террорист, который прошел длительную подготовку», - цитирует слова Шахина агентство Anadolu.

Турецкое издание Daily Sabah 7 января сообщало о том, что полиция Стамбула пришла к заключению, что стрельбу в ночном клубе в новогоднюю ночь устроил уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов по прозвищу Абу Мухаммед Хорасан.

Напомним, в ночь на 1 января 2017 года мужчина открыл огонь в клубе Reina. Погибли 39 человек, 65 человек были ранены. Ответственность за нападение на клуб взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».

Источник: http://ca-news.org/news:1358070