Увеличена квота на Хадж для паломников из Узбекистана

Стала известна квота паломников, которые осенью этого года отправятся из Узбекистана в Мекку. В этом году на Хадж поедут 7200 узбекских мусульман.

Стала известна квота паломников, которые осенью этого года отправятся из Узбекистана в Мекку. В этом году на Хадж поедут 7200 узбекских мусульман. В прошлом году квота для Узбекистана составляла 5200 паломников.

Подтвердивший «Озодлику» данную информацию заместитель председателя Духовного управления мусульман Узбекистана Абдулазиз Мансур добавил, что число отправляющихся на Хадж узбекских паломников с каждым годом будет расти.

При соблюдении новой квоты, количество узбекских паломников в Мекку повысится на 40 процентов.

Согласно соглашению, подписанному в 1987 году министрами иностранных дел государств-членов Организации исламского сотрудничества, ежегодно каждая страна может отправлять на Хадж по 1 тысячи от каждого миллиона мусульман.

При соблюдении данной квоты, Узбекистан с населением в 32 миллиона человек ежегодно может отправлять на Хадж по меньшей мере 20 тысяч паломников.

При Каримове Узбекистан не смог воспользоваться данной возможностью, в результате многим мусульманам в стране пришлось годами ждать своей очереди, чтобы совершить большое или малое паломничества в Мекку и Медину. В течение последних нескольких лет в редакцию «Озодлика» поступило много жалоб на коррумпированность данного процесса.

Каждый год большое (Хадж) и малое (Умра) паломничества узбекских мусульман к Святым местам в Мекке и Медине полностью контролирует и организовывает Комитет по делам религий при Кабинете Министров Узбекистана.

Ранее «Озодлик» сообщал еще об одном изменении, который связан с совершением паломничества узбекских мусульман в Мекку и Медину. По предложению Управления мусульман Узбекистана и фондов «Нуроний» и «Махалла», отныне мусульмане этой страны смогут совершать паломничество в Саудовскую Аравию только единожды.

Источник: http://rus.ozodlik.org/a/28239654.html