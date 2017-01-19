Напавший на ночной клуб в Стамбуле 6 лет назад уехал из Коканда

Абдулкадыр Машарипов, совершений в ночь на Новый год террористическую атаку на стамбульский ночной клуб Reina, является выходцем из Узбекистана и покинул он родину шесть лет назад из города Коканда.

Абдулкадыр Машарипов, совершений в ночь на Новый год террористическую атаку на стамбульский ночной клуб Reina, является выходцем из Узбекистана и покинул он родину шесть лет назад из города Коканда.

Об этом сообщило турецкое информационное агентство «Анадолу». В сообщении говорится, что в 2011 году Абдулкадыр Машарипов уехал из Узбекистана в Афганистан и с тех пор больше не возвращался на родину.

Помимо этого, Машарипов был внесен в список разыскиваемых в Узбекистане лиц из-за своего членства в террористической организации.

Спецслужбы Узбекистана тесно сотрудничают с турецкими коллегами по делу Машарипова и заявили о своей готовности предоставить им имеющиеся в их распоряжении данные о действиях террориста.

Абдулкадыр Машарипов прибыл в Турцию в январе 2016 года незаконным путем. Сообщалось, что в день совершения теракта он приехал в Стамбул из города Конья, где снимал квартиру. Как сообщают турецкие СМИ, в Конье Машарипов проживал с женой и двумя детьми.

В новогодний вечер он подъехал к клубу на такси, прошел в клуб с полуавтоматической винтовкой в руках и открыл огонь.

Ответственность за нападение на ночной клуб Reina взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

В результате вооруженного нападения на стамбульский ночной клуб погибло 39 человек, 65 было ранено. Среди погибших – граждане восьми стран.

Источник: http://rus.ozodlik.org/a/28242627.html