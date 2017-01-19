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Республика Узбекистан

В Ташкенте прошел семинар по кибербезопасности

19.01.2017 | Новости

При поддержке муждународных ведомств в Ташкенте прошел двухдневный (9-10 января) семинар по вопросам безопасности в киберпространстве, сообщает CA-News.org в среду (11 января) со ссылкой на Делегацию ЕС в Узбекистане.

При поддержке муждународных ведомств в Ташкенте прошел двухдневный (9-10 января) семинар по вопросам безопасности в киберпространстве, сообщает CA-News.org в среду (11 января) со ссылкой на Делегацию ЕС в Узбекистане.

В семинаре приняли участие более 20 сотрудников из правительственных учреждений Узбекистана по кибербезопасности.

Международные эксперты из Азербайджана, Германии, Польши, Португалии, Украины и других стран поделились своим опытом в борьбе с киберпреступностью.

Источник: http://central.asia-news.com/ru/articles/cnmi_ca/newsbriefs/2017/01/12/newsbrief-01

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