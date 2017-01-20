С 2017 г. жители Узбекистана имеют права совершить хадж только один раз

С 2017 года жители Узбекистана, однажды совершившие паломничество в Мекку, лишаются возможности поехать на хадж повторно. Решение об ограничении для такой категории мусульман принято Общественным советом по вопросам организации и проведения ежегодных мероприятий Хадж и Умра.

С 2017 года жители Узбекистана, однажды совершившие паломничество в Мекку, лишаются возможности поехать на хадж повторно.

Решение об ограничении для такой категории мусульман принято Общественным советом по вопросам организации и проведения ежегодных мероприятий Хадж и Умра.

Второй хадж запретят независимо от того, в каком году ранее человек совершил первый - год или же десять лет назад, пишет tjinform.com.

Ограничение не касается правительственных чиновников, которые отвечают за организацию хаджа узбекских паломников, а также тех, кто в Мекку и Медину ездит по служебной командировке.

Источник: http://e-islam.kz/ru/songy-janalyktar/item/12379-zhitelej-uzbekistana-lishili-vozmozhnosti-povtorno-sovershit-khadzh