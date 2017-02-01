В Узбекистане имам мечети назвал юмористов «нечистой силой, нарушающей спокойствие народа и нации»

Пользователи узбекского сегмента соцсетей бурно обсуждают высказывания Рахматулло Сайфуддинова, имама мечети «Мирза Юсуф» в Юнусабадском районе Ташкента, обрушившегося с критикой на некоторых деятелей комического жанра эстрады и юмористов, сообщает AsiaTerra.

Пользователи узбекского сегмента соцсетей бурно обсуждают высказывания Рахматулло Сайфуддинова, имама мечети «Мирза Юсуф» в Юнусабадском районе Ташкента, обрушившегося с критикой на некоторых деятелей комического жанра эстрады и юмористов, сообщает AsiaTerra.

В видеопослании духовного деятеля, в частности, говорится: «Нам нередко приходится наблюдать группы так называемых «артистов», которые сделали своим ремеслом воздействие на [умы и сердца] телезрителей, читателей и пользователей интернета посредством шуточных слов и порока. Не открылись у них глаза и после того, как отобрали их лицензии в продолжение года-двух. Они и на самом деле являются нечистой силой, способной нарушить спокойствие народа, нации».

Сообщившее об этом узбекоязычное издание Qalampir.uz уточнило, что хотя в содержании видеоролика и не упоминаются конкретные названия юмористических коллективов «Миллион» и «Дизайн», однако нетрудно догадаться, что критика имама Сайфуддинова направлена, в первую очередь, против них. Два года назад как раз ходили упорные слухи, что группа «Миллион» была лишена лицензии, выдаваемой на ведение концертной деятельности курирующим эстраду органом – «Узбекнаво».

Изощряясь в словесной атаке против тех, кто заставляет людей смеяться «греховным путём» и сбивает их, таким образом, с пути истинной духовности, в качестве своей правоты Рахматулло Сайфуддинов даже цитирует аяты из Корана.

«Ведь порой мы становимся свидетелями того, что смех продолжительностью в два часа может служить на долгие годы оружием для неокрепшей психики некоторых молодых людей, разрушающим их духовность», - назидательно заявляет имам-хатыб.

Тенденция, если честно, настораживает. Агрессивные выпады представителей узбекского духовенства против популярных эстрадных исполнителей и деятелей культуры в последнее время фиксируются все чаще, отмечает издание.

В декабре минувшего года священнослужитель из мечети «Тинчлик» («Мир») Чиланзарского района Ташкента Шермурод Тогай, известный в религиозных кругах своими обличениями западных ценностей и «масс-культуры», на своей личной странице в Фейсбуке накинулся на популярную певицу Мунису Ризаеву за её «отвратительное и раздражающее поведение».

Источник: http://ca-news.org/news:1361535