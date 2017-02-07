Сын лидера ИДУ Тахира Юлдашева рекрутирует афганскую молодежь в «Исламское государство»

Сын бывшего лидера «Исламского движения Узбекистана» вовлекает афганскую молодежь в ряды террористической группировки ИГИЛ. И это очень беспокоит афганские власти.

Сын бывшего лидера «Исламского движения Узбекистана» вовлекает афганскую молодежь в ряды террористической группировки ИГИЛ. И это очень беспокоит афганские власти.

Сын бывшего лидера Исламского движения Узбекистана (ИДУ) находился в провинции Сари-Пуль на северо-западе Афганистана, где рекрутировал местную молодёжь в ряды запрещенной во многих странах группировки «Исламское государство». Об этом сообщает агентство «Фергана» со ссылкой на Tolo News.

Как передаёт «Центр Гумилёва», губернатор провинции Мохаммад Захир Вахдат рассказал, что сын Тахира Юлдашева некоторое время назад был в некоторых селениях на границе уездов Сайёд и Коштепа, а затем покинул эту территорию, но эта информация не подтверждена.

По данным «Ферганы», он родился в узбекском городе Намангане в начале 1990-х годов. В 1993 году лидер запрещенной в Таджикистане ИДУ сбежал из Узбекистана в Афганистан вместе с детьми и родственниками.

Ими и их единомышленниками впоследствии было создано ИДУ. В 2014 году, уже после гибели Тахира Юлдашева (он был убит в 2009-м), ИДУ объявило о присоединении к ИГИЛ.

Губернатор Сари-Пуля выразил обеспокоенность сложившейся в провинции ситуацией в области безопасности, сообщив, что террористы действуют в районе Кохистанат и необходимо срочно начать там широкомасштабную военную операцию. Точных данных о численности антиправительственных групп в провинции у него нет, но она превышает 4000 человек. Среди них как боевики движения «Талибан», так и те, кто называет себя «даишевцами» (представителями ИГИЛ).

По словам председателя Совета провинции Сари-Пуль, которая расположена недалеко от границ с Туркменистаном и Узбекистаном, Мухаммада Нур Рахмони, главная база боевиков ИГИЛ находится в местечке Шохтут уезда Сайёд, тренировочные лагеря талибов расположены на территории уездов Кохистанат, Созма Кала и в селении Лаки в центре провинции Сари-Пуль.

По данным Рахмони, в Сари-Пуле действуют порядка 3000 боевиков антиправительственных групп, ими руководит отставной пакистанский генерал Шайх Нидо Мухаммад Надим. Инструкторами и тренерами этих боевиков являются иностранные граждане, местные жители зачастую не понимают их языка.

Источник: http://news.tj/ru/news/centralasia/20170206/sin-lidera-idu-rekrutiruet-afganskuyu-molodezh-v-islamskoe-gosudarstvo