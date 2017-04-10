Малолетний вандализм

Пять учеников 9-класса средней школы №45 в Зангиатинском районе Ташкентской области проникли на территорию христианского кладбища и опрокинули десять надгробий. После задержания малолетних злоумышленников правоохранительными органами, родители учеников обещали восстановить опрокинутые и поврежденные надгробия.

Пять учеников 9-класса средней школы №45 в Зангиатинском районе Ташкентской области проникли на территорию христианского кладбища и опрокинули десять надгробий. После задержания малолетних злоумышленников правоохранительными органами, родители учеников обещали восстановить опрокинутые и поврежденные надгробия.

Как рассказали «Озодлику» учителя средней школы №45 в Зангиатинском районе Ташкентской области, 11 марта этого года выпускники 9-класса проникли на территорию христианского кладбища «Думбрабад» в Чиланзарском районе Ташкента и опрокинули десять надгробий:

– Наша школа расположена напротив христианского кладбища. Несколько лет назад в трех местах на стенах кладбища местные жители сделали дыры для прохода. У нас многие ходят оттуда. 11 марта пять учеников 9-класса проникли на территорию кладбища через одну из этих дыр, пинали и опрокинули несколько надгробий. 10 марта был сильный дождь. Земля была сырой, старые надгробья уже шатались, – говорит нашему репортеру одна из учителей зангиатинской школы №45.

«Опрокинули не специально, они просто игрались»

По словам учительницы, пять школьников «опрокинули надгробья не специально». Она говорит, что это произошло случайно, когда дети игрались:

– Они еще дети, один за другим пинали надгробья. Они опрокинули надгробья не специально, а просто играя друг с другом, – говорит «Озодлику» учительница средней школы №45 в Зангиатинском районе Ташкентской области.

Ученики 9-класса, опрокинувшие надгробья на христианском кладбище, были задержаны оперативными сотрудниками в тот же день.

По словам учительницы средней школы №45, в отделении милиции директор школы и родители учеников-вандалов обещали восстановить опрокинутые надгробия, после чего ученики были отпущены домой.

Родители учеников восстановили опрокинутые надгробья

Как рассказали «Озодлику» некоторые учителя зангиатинской школы №45, 17 марта родители учеников 9-класса, устроивших погром на христианском кладбище, восстановили надгробия, некоторые из них заменили новыми.

Еще одна из учительниц данной школы говорит, что в отношении малолетних-вандалов не стали возбуждать уголовное дело, но их имена внесли «во внутренний список» школы:

– В отношении детей приняты меры. Все пятеро внесены во внутренний список школы. Родителям вынесли предупреждения, – говорит она.

Кладбище «Думбрабад»

Христианское кладбище «Думбрабад», расположенное недалеко от станции метро «Алмазар» в Ташкенте, было открыто в 1964 году после того, как на столичном кладбище по улице Боткина не осталось свободного места для новых захоронений.

На этом кладбище также выделен участок для захоронения умерших евреев и мусульман.

Участок на этом кладбище, где хоронят умерших мусульман, называется «Сугалли ата».

На территории кладбища «Думбрабад» находятся православная церковь и мусульманская мечеть «Мухтархан».

В марте прошлого года на территории кладбища «Думбрабад» были вырублены многолетние чинары.

В Ташкенте существует 70 кладбищ, 10 из которых уже закрыты.

Пятьдесят кладбищ выделены для захоронения мусульман, остальные десять – для захоронения представителей других религий.

По некоторым данным, более 8 тысяч кладбищ, которые существуют в Узбекистане, действуют за счет бюджетных средств.

Источник: http://rus.ozodlik.org